《專家之言－黃文傑》風險資產今年縱使向上，調整幅度或來得更深

《專家之言》年初至今，整體投資氣氛保持熱熾，普遍股市仍是錄得正回報，截筆時，全球
已有６５００萬人接種了疫苗，當中主要集中在歐美及中國之上，尤其以英美兩國進展最為迅速
。雖然，曾傳言南非變種新冠肺炎病毒的蛋白質結構出現重大改變，但暫時仍未有實質證據證明
現在的疫苗已經失效。無可否認，疫苗的有效性與投資市場猶關重要，唯暫時投資者主流的意見
也認為，隨著疫苗的生效，今年第二至第三季經濟開始回復正常，對此疫苗的效用問題，筆者先
行放下。
＊美匯或是導致大市調整＊
先假設疫苗是有效的，今年的經濟將會開始復甦，在各大央行無限量的放水下，加上美國新
任總統拜登上場後為了緩和國內分歧的局面，誓將實行大規模的經濟刺激政策，資金氾濫還是會
四出找尋出路的，預期各種風險資產輪轉的情況將會變得十分普遍。雖然如此，筆者認為今年大
市偏向升四級跌三級的格局，皆因，不少資產價格也經歷了去年的Ｖ型反彈後已難以算上便宜。
因此，今年風險資產大方向仍是往上也好，當中出現調的整幅度或會比去年的來得更深。
不計算疫苗的因素，美匯或是導致大市調整的一個重要因素，美匯升跌，與多個股市息息相
關，筆者計算出各種資產的相關性，發現大部分股市之間的相關性也在０﹒８以上，即是各股市
的升跌十分一致，在大量流動性泛濫的狀況下，這個就是標準的Ｒｉｓｋ Ｏｎ及Ｒｉｓｋ
Ｏｆｆ的設定。而美匯與大部分股市的的相關性卻是在負０﹒６至０﹒７間，只是納指的負相關
性較低一點。因此，美匯會否反彈，就是股市會否步入調整的關鍵之一。
＊中長線的走勢還看通脹＊
中長線的走勢則要看通脹，今年是央行及政府聯手而行，如果經濟在年中開始回復正常，通
脹便有機會枱頭，且看，近日美國１０年期通膨打和率連連攀升，反映投資者也認同通脹今年便
會上升，筆者從１９４５年至２０１９年標普５００指數的周期性調整市盈率（ＣＡＰＥ）可見
，當通膨在６％以下，平均ＣＡＰＥ還不會出現多大異動，唯當高於６％後，平均ＣＡＰＥ便用
驟降接近一半。當然６％只是一個統計數字，不要把它視為一條界線，而是說明了，高通脹不利
股市估值。
筆者認為，通脹預期升溫的速度尤為重要，皆因通脹預期一旦升溫，通脹上升的速度便會極
為急速。溫和通脹鼓勵投資，對股市是有利的，唯通脹急劇上升，經濟增長便會受到影響，同時
亦會限制了央行的放水行動，股市正處此如此高估值的水平，全是有賴放水之功，一旦失去無限
流動性的支持，來臨的或許不只是調整，而是一場牛轉熊的大轉勢。
《高富金融集團投資研究部 黃文傑》
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