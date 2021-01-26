港股跌幅擴大至逾５００點力守２９６００，港交所回吐超過６％

《經濟通通訊社２６日專訊》港股上日急升見２１個月高位並收企３００００關，今日見獲

利回吐，最新報２９６３７，跌５２１點或跌１﹒７３％，主板成交１０１８﹒４１億元。國企

指數報１１７９４，跌１６５點或跌１﹒３９％。恆生科技指數報１００３９，跌１６６點或跌

１﹒６３％。

即月期指新報２９６４１，跌４３５點，高水４點。即月國指期貨報１１７８８，跌１５８

點，低水７點。即月科指期貨新報１００５２，跌１６２點，高水１６點。

上證綜合指數報３５７６，跌４７點或跌１﹒３１％，成交２１９２﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１５３９３，跌３１６點或跌２﹒０２％，成交２９２０﹒３８億元人民幣

。

港交所（００３８８）上日破頂見５５３﹒５元，今日大幅回吐，現價跌６﹒１４８％，報

５１９元，為跌幅最大恆指成分股，成交約７１９萬股，涉資３８﹒０６億元。

騰訊（００７００）及美團（０３６９０）上日破頂，今日回吐，最新分別報７３０元跌４

﹒７６２％，報３８５﹒２元跌３﹒６５２％。阿里巴巴（０９９８８）報２５３﹒２元跌１﹒

８６％，小米（０１８１０）報３０﹒７５元升０﹒６５５％，京東集團（０９６１８）報３８

２﹒６元跌１﹒２９０％。

政府準備推出新冠病毒疫苗接種計劃，食物及衛生局長陳肇始昨批准ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗

在香港作緊急使用。局方表示，供港的首批約１００萬劑ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗已完成生產程序

，預計２月下旬運抵香港。市民最快３月初開始接種疫苗。本地地產收租股回升，九置（０１９

９７）報４２﹒４元升２﹒６６３％，為升幅最大恆指成分股。（ｅｃ）

