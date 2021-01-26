【快手上市】快手（０１０２４）今起招股，入場費近１１６１６元

《經濟通通訊社２６日專訊》中國短視頻平台快手科技（０１０２４）公布，將以發售價每

股１０５至１１５元，發行逾３﹒６５２億股股份，當中約３﹒５６１億為國際發售股份，其餘

９１３﹒０５萬股於香港公開發售，每手１００股入場費１１６１５﹒８９元。

快手引入１０名基石投資者，包括Ｔｈｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｒｏｕｐ Ｆｕｎｄｓ、

Ａｒａｎｄａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ、新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）、景順投資、富達國

際、貝萊德、ＣＰＰ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ、Ｓｕｎｎｙ Ｆｅｓｔｉｖｅ、ＭＳＡＬ及Ｍ

ＳＩＭ Ｉｎｃ﹒及ＡＤＩＡ總計２４﹒５億美元。

以發行價中位數每股１１０元計，所得款項淨額約為３９４﹒７７４億元，當中約３５％將

用於增強生態系統；約３０％將用於加強研發及技術能力；約２５％將用於選擇性收購或投資與

我們業務互補及符合該公司理念和增長策略的產品、服務及業務，尤其是內容、大眾娛樂和軟件

方面；約１０％將用作營運資金及一般企業用途。

該股計劃今日起至周五（２９日）中午招股，預期２月５日上市，聯席保薦人包括摩根士丹

利、美銀證券與華興資本。（ｋｉ）

