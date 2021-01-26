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即市新聞

26/01/2021 08:08

【快手上市】快手（０１０２４）今起招股，入場費近１１６１６元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國短視頻平台快手科技（０１０２４）公布，將以發售價每
股１０５至１１５元，發行逾３﹒６５２億股股份，當中約３﹒５６１億為國際發售股份，其餘
９１３﹒０５萬股於香港公開發售，每手１００股入場費１１６１５﹒８９元。
　　快手引入１０名基石投資者，包括Ｔｈｅ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｇｒｏｕｐ　Ｆｕｎｄｓ、
Ａｒａｎｄａ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ、新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）、景順投資、富達國
際、貝萊德、ＣＰＰ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ、Ｓｕｎｎｙ　Ｆｅｓｔｉｖｅ、ＭＳＡＬ及Ｍ
ＳＩＭ　Ｉｎｃ﹒及ＡＤＩＡ總計２４﹒５億美元。
　　以發行價中位數每股１１０元計，所得款項淨額約為３９４﹒７７４億元，當中約３５％將
用於增強生態系統；約３０％將用於加強研發及技術能力；約２５％將用於選擇性收購或投資與
我們業務互補及符合該公司理念和增長策略的產品、服務及業務，尤其是內容、大眾娛樂和軟件
方面；約１０％將用作營運資金及一般企業用途。
　　該股計劃今日起至周五（２９日）中午招股，預期２月５日上市，聯席保薦人包括摩根士丹
利、美銀證券與華興資本。（ｋｉ）

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