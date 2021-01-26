《盤後部署》港股蒸發昨日升勢，料企穩三萬關仍有阻力

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股造好，納指及標指再度破頂，惟市場擔心股市過熱信
號明顯，亞洲股市今早低開低走，連帶本港股市亦低開２６６點，失守三萬點關口，隨後股市走
勢持續傾瀉，半日跌７２４點，午後亦一度維持跌勢。昨日飆升的科技股隨市回吐，其中騰訊
（００７０００）跌逾半成，而港交所（００３８８）衝上５００元之後同樣回吐，盤中曾跌逾
７％，為表現最差藍籌，最終港股收報２９３９１，跌７６７點或跌２﹒５５％，主板成交
２７８９﹒２７億元。國企指數報１１６９５，跌２６５點或跌２﹒２２％。恆生科技指數報
９９６７，跌２３９點或跌２﹒３４％。
內地股市同樣回吐，上證綜合指數報３５６９，跌５４點或跌１﹒５１％；深證成分指數報
１５３５２，跌３５７點或跌２﹒２８％。兩市全日成交１０１４０億元人民幣險過萬億關，按
日收縮１６﹒１％。
＊摩通料拜登刺激經濟規模得九千億，疫情導致全球損失２﹒５５億個工作職位＊
美國股市近期走勢熾熱，令投資者感到不安，因出現這個現象之後都發生大拋售，而衡量基
準股中頂級股票之間相關程度的「標指５００指數三個月已已實現相關性已降至０﹒１６，為一
年來最低，意味股市走勢相當分化，最終有機會迎來股市暴跌。而產生這次回調風險，是拜登的
這次刺激計劃令市場水浸，令股票市場過熱，高盛認為拜登最終能通過刺激經濟的規模最終或只
去到９０００億元，甚至可能會被延遲。
據聯合國國際勞工組織公布最新研究表示，新冠病毒在全球已經造成２﹒５５億個工作職位
損失，甚至是０８年金融海嘯得４倍。其中女性造成的打擊比男性更嚴重，達到５％，而男性只
有３﹒９％。年輕群體影響則最大，在１５至２４歲中有８﹒７％失去工作，比起年長群體的
３﹒７％更顯著。有分析指，這次危機是自１９３０年大蕭條以來最嚴重的一次，而且復甦的軌
道「脆弱且高度不確定」。
＊港股跌勢蒸發昨日升幅，恆指仍需時間整固＊
港股今日完全蒸發昨日升勢，反映三萬點關以上仍有不少沽貨壓力，市場憂慮股市熾熱情況
，嚴重超買或將迎來股市崩潰情況，因此投資者選擇於三萬點關「減磅」。早前提過港股由二萬
六上三萬點時，未有明顯做好整固，到三萬點時才產生這麼大的波幅，寄望港股近期企穩
２９０００點之上進行整固。
另一方面，科技股連日來破頂，由於多間大行唱好騰訊（００７００），相信短期內騰訊仍
為升市火車頭，但要恆指企穩三萬之上，基金仍需推動匯控（００００５）及友邦
（０１２９９）兩大重磅股，而目前匯控仍屬於落後情況，因此投資者如想追落後的話，不妨留
意金融類重磅股。（ｕｌ）
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