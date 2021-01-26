【拜登就職】耶倫獲得參議院確認出任美國首位女財長

《經濟通通訊社２６日專訊》耶倫周一（２５日）在美國國會參議院以以８４票贊成，１５

票反對通過其任命，確認出任第７８任財政部部長，亦是美國首位女財長，消息透露她將於日內

到財政部履新。

另外參議院外交委員會周一亦以１５票贊成，３票反對，表決通過總統拜登對布林肯的國務

卿提名，參議院最快本周進行全體表決。（ａｌ）

