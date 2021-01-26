《國際要聞》意大利總理孔特今日將辭職，傳期望再受托組內閣政府

《經濟通通訊社２６日專訊》據意大利政府公布，總理孔特將於羅馬時間上午９點主持內閣

會議，然後前往總統馬達雷拉的辦公室提交辭職信。而據官員消息指，孔特的想法是通過主動向

總統辭職，期望受被總統委托再次組建政府。（ａｌ）

