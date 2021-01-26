《國際要聞》意大利總理孔特今日將辭職，傳期望再受托組內閣政府

《經濟通通訊社２６日專訊》據意大利政府公布，總理孔特將於羅馬時間上午９點主持內閣
會議，然後前往總統馬達雷拉的辦公室提交辭職信。而據官員消息指，孔特的想法是通過主動向
總統辭職，期望受被總統委托再次組建政府。（ａｌ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|數碼轉型攻略26/01/2021
5G來臨 人才都準備好了嗎？
|香港要聞25/01/2021
【新冠肺炎】佐敦圍封兩日發現13宗陽性個案 傳果欄或封區檢測
|中國故事25/01/2021
《神州經脈》中印邊境衝突又起 本地確診續破百 滬指收升再探頂
|財經熱話25/01/2021
港股飊711點收企三萬關創廿一個月高 騰訊升一成 科指漲4﹒5%創新高
|香港要聞25/01/2021
【新冠肺炎】葉劉支持禁足強檢倡全民檢測 釋疫苗疑慮須做好宣傳
|財經熱話25/01/2021
【快手入飛】快手科技憧憬業務高速增長 IPO勢必火熱
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰