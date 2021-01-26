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26/01/2021 17:27

《台股攻略－馮偉明》沽壓沉重，台股重挫近三百點收市

　　《台股攻略》農曆新年前投資者持續沽貨獲利，導致台股跌勢未止。加權指數今日
（２６日）一度跌超過３００點，尾市台積電有買盤入場支持，指數最終收１５６５８點，大跌
２８７點，成交金額為３５２６億元（新台幣．下同）。
　　電子股今日大部分報跌收場。台積電遭大戶持續沽貨，跌勢擴大，曾一度跌至６１０元低位
，最終收６１７元，跌１６元。聯發科及聯電明天（２７日）舉行法說會，股價今日跌超過４％
。聯發科股價跌穿９００元，收８７１元，跌３９元，而聯電則收５４﹒８０元，跌２﹒４０元
。大立光今日未能延續升勢，收２，９８０元，跌２０元，跌穿３０００元關口。鴻海收１２２
元，跌１元。其他電子股如台達電、日月光投控、國巨、瑞昱及華碩等亦跌勢沉重。航運股走勢
疲弱，貨櫃指標股萬海航運收４５﹒６元，跌０﹒０５元，陽明海運收２１﹒６元，跌１﹒４０
元；長榮海運收３３﹒６５元，跌４﹒８１％。
　　台股最近已累積一定升幅，加上農曆新年在即，投資者或沽貨吐現準備過年，因此相信台股
於現時至２月初仍會有不少回吐壓力。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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