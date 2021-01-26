《窩輪豪情－梁業豪》騰訊「身懷六甲」，短線應沽貨套利

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

醫療保健業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為網易（０９９９９）、中通快遞（０２０５７）與騰訊（００７００），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選海螺創業（００５８６）、永利澳門（０１１２８）與澳博控股（００８８０）。

港股跟隨美指期貨的淡勢，往下調勢。現時五大指數中，除科技指數與紅籌指數分別呈現顯

著偏高和輕微偏高外，其餘指數皆呈偏低。騰訊低開後曾嘗試升上７４９﹒００元，可惜立即引

來獲利回吐沽盤。陰陽燭日線圖上正在營造「身懷六甲」利淡轉向形態。ＲＳＩ跌回了５天平均

線之下，大家須提防已呈嚴重超買的ＳＴＣ，很快便會發出沽空訊號。該股近期的升勢實在過急

。雖然中期與長期的局勢均仍屬顯著向好，短線投機者應開始伺機沽貨獲利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

