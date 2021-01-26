《談國論企－黎偉成》中國抗美金融角力維護系統安全

《談國論企》在香港上市的一眾中資科企股股價，於踏入２０２１年以來每每添量急漲和屢

創新高，顯然受到「國家隊」密密在港護盤的支持，以反制美國無法無理的點名禁止投資中科企

甚至要剔除在紐約預托證上市地位惡霸式的劣行。以特朗普為主的美帝主義者擬在金融市場攬炒

，用意肯定是想中國在金融出現系統性的惡況，間直接打擊中國的經濟穩中有進發展，狼心狠毒

，中國要作好全面、周密和長遠的備戰、反擊政策和策略。



＊要銀行金融業穩定保經濟穩中有進發展＊



需要指出的，是拜登就任第４６屆美國總統伊始，最首要處理的當然是特朗普留下尤其是在

全美肆虐的新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９和由是引發經濟衰退等爛攤子，包括對華等對外事務，乃

先後有序、合情合理的政策和策略，問題是美國財政部、證券監理部門和紐約證交所居然強化落

實特朗普攬炒中企劣策，不僅不斷推出禁止投資的中企名單，更要剔除若干中企在紐約預托證上

市地位，對中美關係大有落井下石之概，因（１）拜登在宣誓就任當日所簽署的１７項行政指令

，絕大部分是把特朗普癲倒了的事情癲倒過來，撥亂以反正；和（２）拜登一貫不主張以「新冷

戰」和「全面脫勾」的對待美、中關係，由是美國政府部門在易主後還是如斯積極執行特朗普劣

策，反映出仇華壓華者大不乏人。

正正因為美國現任政府中人仍然對以科技為主的中企股攬炒，使相關股份面對困擾和壓力絕

對不可稍一忽視，所涉及的當然是美方陸續有來的相當沉重政治壓力，和引發的股價以至業務深

壓，使我有感在香港上市的一眾中資科企股在近期反而添量上升，就因「國家隊」積極主動入市

護盤，源源不絕大手、大手的接受外資的沽貨，使相關股份不跌反升。此乃中美在金融市場出現

重大角力之象。

我看中國當下要在金融作出強力的合法合理維護本國利益，重點有（一）既然美方鍥而不捨

地把特別是以科企為主的中資股份壓下去，中方可以考慮要求中資投資機構和投資者減持所擁的

美資股，甚至禁止對華有仇視的美資企業和與美國軍方有密切關係的股份的買賣，作為對等的反

制。

更重要的是（二）特朗普已下台，但留在美國政府裏頭的反華反共劣官，大有人在，包括財

政部以至相關的金融部門，故今後肯定會明地暗裏的向中國作出金融戰。這是相當嚴重的鬥爭，

因為美方很有可能從在美上市的中資科企的封殺，推而廣之的惡化到中國的以銀行為主的金融企

業，破壞金融系統的穩定性，目的是破壞中國整體國民經濟穩中有進的發展。

建議（三）中國政府對以商業銀行為主的金融機構，作出積極、強烈、有效的政策性支持，

特別是要相關機構降低業務風險，和對金融機構作出壓力測試，以防外來和內部的問題衝擊所造

成的損失。只要商業銀行等金融機構不受以美方為主的外來攬炒，就可以在本國經濟穩中有進發

展繼續發揮重大和積極的作用。



＊須防美國政府現員反華壓華大有人在＊



千萬不要妄想拜登上台後，中美關係有實質性的重大改善，因美國民主、共和兩黨從來就是

以仇華壓華甚至反共為共識，只是在不同時期不同環境底下採取輕重不同的政策和策略。但從拜

登過去的政治歷程和表現，是相對理性的，肯定不會如特朗普之惡與厭，故中方可以耐心與拜登

政府作出緊密的溝通、聯繫和合作，盡量減低矛盾、分歧，乃有可為之道。

香港恆生指數２０２１年１月２５日收３０１５９﹒０１，升７１１﹒１６點，亦有成交額

２８６９﹒０９億元配合，即使跑贏亞洲一眾股市，惟這在相當程度受到中美在以股票為主的金

融角力之所致，即：美帝在無理無據之況底下，禁止投資者持有攬指的中資科企股，而相關股份

在港市反告添量急升，尤其是騰訊（００７００）在大成交配合連連走高和屢創歷史高位，市盈

率高達７０﹒８１倍，小米 Ｗ（０１８１０）、比亞迪（０１２１１）分別達６６﹒４６倍與

５０６﹒７５倍，可視之為政治市，風大，亦浪大也，小心為上。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

