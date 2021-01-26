《異動股》中廣核電力低開近３％，遭ＭＳＣＩ剔除出全球指數

《經濟通通訊社２６日專訊》中廣核電力（０１８１６）Ｈ股現價跌２﹒７％，報１﹒８元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒７６％。該股成交約１６１萬股，涉資２９０萬元
。
Ａ股（深：００３８１６）現價２﹒７７元人民幣，跌０﹒０１元人民幣，或跌０﹒３６％
，成交１１２萬元人民幣，涉及４１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８４﹒０６％。
國際指數公司ＭＳＣＩ明晟公布，本周三（２７日）收市之後開始，把５隻中資股剔除出旗
下全球市場指數（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ）組合。
涉及５隻中資股包括中廣核電力、浪潮國際（００５９６）、中國核電（滬：６０１９８５
）、中國船舶重工（滬：６０１９８９），以及中國化工集團（Ｃｈｉｎａ Ｎａｔｉｏｎａｌ
Ｃｈｅｍ）。
浪潮跌４﹒０２％，報２﹒１５元。
現時，恆生指數報２９８９２，跌２６６點或跌０﹒８８％，主板成交６６﹒３４億元。國
企指數報１１８８４，跌７６點或跌０﹒６４％。恆生科技指數報１０１４２，跌６４點或跌０
﹒６３％。
即月期指新報２９８８５，跌１９１點，低水８點。即月國指期貨報１１８４９，跌９７點
，低水３５點。即月科指期貨新報１０１２０，跌９４點，低水２３點。
上證綜合指數報３６１０，跌１３點或跌０﹒３７％，成交３７﹒９８億元人民幣。
深證成份指數報１５６３７，跌７２點或跌０﹒４６％，成交４７﹒６０億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中廣核電力（０１８１６） １﹒８０元 跌２﹒７０％
浪潮 （００５９６） ２﹒１５元 跌４﹒０２％
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（ｃａ）
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