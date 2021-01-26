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即市新聞

26/01/2021 09:24

《異動股》中廣核電力低開近３％，遭ＭＳＣＩ剔除出全球指數

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中廣核電力（０１８１６）Ｈ股現價跌２﹒７％，報１﹒８元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒７６％。該股成交約１６１萬股，涉資２９０萬元

　　Ａ股（深：００３８１６）現價２﹒７７元人民幣，跌０﹒０１元人民幣，或跌０﹒３６％
，成交１１２萬元人民幣，涉及４１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８４﹒０６％。
　　國際指數公司ＭＳＣＩ明晟公布，本周三（２７日）收市之後開始，把５隻中資股剔除出旗
下全球市場指數（ＭＳＣＩ　ＡＣＷＩ）組合。
　　涉及５隻中資股包括中廣核電力、浪潮國際（００５９６）、中國核電（滬：６０１９８５
）、中國船舶重工（滬：６０１９８９），以及中國化工集團（Ｃｈｉｎａ　Ｎａｔｉｏｎａｌ
　Ｃｈｅｍ）。
　　浪潮跌４﹒０２％，報２﹒１５元。
　　現時，恆生指數報２９８９２，跌２６６點或跌０﹒８８％，主板成交６６﹒３４億元。國
企指數報１１８８４，跌７６點或跌０﹒６４％。恆生科技指數報１０１４２，跌６４點或跌０
﹒６３％。
　　即月期指新報２９８８５，跌１９１點，低水８點。即月國指期貨報１１８４９，跌９７點
，低水３５點。即月科指期貨新報１０１２０，跌９４點，低水２３點。
　　上證綜合指數報３６１０，跌１３點或跌０﹒３７％，成交３７﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１５６３７，跌７２點或跌０﹒４６％，成交４７﹒６０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中廣核電力（０１８１６）　　　１﹒８０元　　　跌２﹒７０％
　　浪潮　　　（００５９６）　　　２﹒１５元　　　跌４﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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