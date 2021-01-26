  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/01/2021 09:29

《異動股》百奧家庭互動開漲近１５％，獲騰訊增持成主要股東

　　《經濟通通訊社２６日專訊》百奧家庭互動（０２１００）公布，騰訊（００７００）向其
他股東收購約３﹒２６億股，令持股升至約１２％，成為該集團主要股東。
　　百奧家庭互動開漲１４﹒６５％，報１﹒８元創約８１個月高，成交約３﹒２７億股，涉資
３﹒６億元。
　　集團預期收購事項不會對營運造成任何重大不利影響。
　　現時，恆生指數報２９８９２，跌２６６點或跌０﹒８８％，主板成交６６﹒３４億元。國
企指數報１１８８４，跌７６點或跌０﹒６４％。恆生科技指數報１０１４２，跌６４點或跌０
﹒６３％。
　　即月期指新報２９８５２，跌２２４點，低水４１點。即月國指期貨報１１８４０，跌１０
６點，低水４４點。即月科指期貨新報１０１４１，跌７３點，高水５點。
　　上證綜合指數報３６１０，跌１３點或跌０﹒３７％，成交３７﹒９８億元人民幣。深證成
份指數報１５６３７，跌７２點或跌０﹒４６％，成交４７﹒６０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百奧　　（０２１００）　　　１﹒８０元　　升１４﹒６５％
　　騰訊　　（００７００）　７４５﹒００元　　跌　２﹒８０％
　　家鄉互動（０３７９８）　　　７﹒０１元　　升　０﹒２９％
　　中手游　（００３０２）　　　３﹒３８元　　無升跌

　　網龍　　（００７７７）　　１９﹒５０元　　升　０﹒３１％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　１０﹒９６元　　跌　２﹒８４％
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒２０元　　升　１﹒４５％
　　心動　　（０２４００）　　６５﹒２０元　　升　０﹒１５％
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　２３﹒２０元　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
數碼轉型攻略26/01/2021
5G來臨　人才都準備好了嗎？
香港要聞25/01/2021
【新冠肺炎】佐敦圍封兩日發現13宗陽性個案　傳果欄或封區檢測
中國故事25/01/2021
《神州經脈》中印邊境衝突又起　本地確診續破百　滬指收升再探頂
財經熱話25/01/2021
港股飊711點收企三萬關創廿一個月高　騰訊升一成　科指漲4﹒5%創新高　
香港要聞25/01/2021
【新冠肺炎】葉劉支持禁足強檢倡全民檢測　釋疫苗疑慮須做好宣傳
財經熱話25/01/2021
【快手入飛】快手科技憧憬業務高速增長　IPO勢必火熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】新城市廣場 X LEGO® 12生肖躍動新春利是封套裝

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Gogo Herbs 進口保健品專門店 - Charenda高效EPA成人魚油

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>