《異動股》百奧家庭互動開漲近１５％，獲騰訊增持成主要股東

《經濟通通訊社２６日專訊》百奧家庭互動（０２１００）公布，騰訊（００７００）向其

他股東收購約３﹒２６億股，令持股升至約１２％，成為該集團主要股東。

百奧家庭互動開漲１４﹒６５％，報１﹒８元創約８１個月高，成交約３﹒２７億股，涉資

３﹒６億元。

集團預期收購事項不會對營運造成任何重大不利影響。

現時，恆生指數報２９８９２，跌２６６點或跌０﹒８８％，主板成交６６﹒３４億元。國

企指數報１１８８４，跌７６點或跌０﹒６４％。恆生科技指數報１０１４２，跌６４點或跌０

﹒６３％。

即月期指新報２９８５２，跌２２４點，低水４１點。即月國指期貨報１１８４０，跌１０

６點，低水４４點。即月科指期貨新報１０１４１，跌７３點，高水５點。

上證綜合指數報３６１０，跌１３點或跌０﹒３７％，成交３７﹒９８億元人民幣。深證成

份指數報１５６３７，跌７２點或跌０﹒４６％，成交４７﹒６０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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百奧 （０２１００） １﹒８０元 升１４﹒６５％

騰訊 （００７００） ７４５﹒００元 跌 ２﹒８０％

家鄉互動（０３７９８） ７﹒０１元 升 ０﹒２９％

中手游 （００３０２） ３﹒３８元 無升跌



網龍 （００７７７） １９﹒５０元 升 ０﹒３１％

ＩＧＧ （００７９９） １０﹒９６元 跌 ２﹒８４％

創夢天地（０１１１９） ４﹒２０元 升 １﹒４５％

心動 （０２４００） ６５﹒２０元 升 ０﹒１５％

祖龍娛樂（０９９９０） ２３﹒２０元 無升跌

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（ｎｓ）

