《午市前瞻》港股回調失守三萬關，本周料整固２９１００點有支持

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股納指及標指破頂，惟ＶＩＸ恐慌指數一度抽升兩成，

市場出現過熱情況，亞洲股市今早普遍低開低走，港股低開２６６點報２９８９２，立即失守３

萬點關口，昨日急升的股份今早明顯回吐。印度擬永久禁止ＴｉｋＴｏｋ、微信等５９個中國手

機應用程序，打擊科技股氣氛，ＡＴＭＸ股回吐；重磅股港交所（００３８８）及中移動（００

９４１）亦調整，拖累港股半日最多曾跌７６０點見２９３９８，最終半日收報２９４３４點，

跌７２４點或跌２﹒４０％，主板成交１５３９﹒１３億元。國企指數報１１７００點，跌２６

０點或跌２﹒１８％。恆生科技指數報９９０６點，跌３００點或跌２﹒９４％。

Ａ股同樣回吐，上證綜合指數報３５８０點，跌４３點或跌１﹒２０％，成交２８５１﹒４

１億元人民幣。深證成份指數報１５４０６點，跌３０３點或跌１﹒９３％，成交３７７６﹒９

８億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）昨日急升近１１％，今日早市跌６﹒３９％，報７１７﹒

５元；友邦（０１２９９）跌０﹒５９％，報１０１﹒５元；匯控（００００５）跌１﹒２９％

，報４２﹒２５元；中移動跌２﹒６５％，報４５﹒９元；港交所跌６﹒５１％，報５１７元。



＊印度擬禁５９個中國ＡＰＰＳ，科網股受壓％＊



據印度傳媒報道，印度的電子和信息技術部門發布新通知，將永久禁止ＴｉｋＴｏｋ、微信

等５９個中國手機應用程序，科技股普遍下挫。美團（０３６９０）插６﹒６５％，報３７３﹒

２元；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒６３％，報２５３﹒８元；京東集團（０９６１８）跌１

﹒９６％，報３８０元；阿里健康（００２４１）跌３﹒５１％，報２６﹒１元；京東健康（０

６６１８）跌１﹒０６％，報１６８﹒４元。

Ｓａａｓ股插水，微盟（０２０１３）跌７﹒５２％，報２４﹒６元；中國有贊（０８０８

３）跌６﹒１５％，報３﹒６６元；明源雲（００９０９）跌７﹒８４％，報５１﹒７元；阜博

（０３７３８）跌７﹒６８％，報３１﹒８５元；金蝶（００２６８）跌５﹒８２％，報３３﹒

２元。

汽車股個別走，去年純利按年增近兩成的長汽（０２３３３），股價逆市升０﹒７１％，報

２８﹒５元；傳法拉第未來將在中國一線城市設廠，邀請吉利（００１７５）代工，吉利半日漲

漲１﹒９２％，報３４﹒４５元曾破頂；比亞迪（０１２１１）跌６﹒１８％，報２６１﹒２元

；廣汽（０２２３８）跌３﹒０４％，報７﹒６５元；東風（００４８９）跌２﹒６７％，報８

﹒３７元。



＊醫藥股調整，藥明生物跌近半成＊



醫藥相關股普遍調整。康龍化成（０３７５９）料去年純利最多升１﹒２倍，股價仍隨市挫

１１﹒７４％，報１５７﹒１元；藥明（０２２６９）跌４﹒８８％，報１１５元；泰格醫藥（

０３３４７）跌４﹒４６％，報１８６﹒３元；中生製藥（０１１７７）跌３﹒３２％，報７﹒

５６元；信達生物（０１８０１）跌４﹒６５％，報９５﹒３５元。

港府昨（２５日）批准ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗在香港作緊急使用，部分地產股逆市上揚。九

置（０１９９７）升２﹒７８％，報４２﹒４５元；恆地（０００１２）跌０﹒４７％，報３１

﹒９元；希慎（０００１４）升６﹒２５％，報２９﹒７５元；新地（０００１６）跌０﹒０９

％，報１０８元；新世界（０００１７）升０﹒２７％，報３６﹒８５元。

航運股個別走。中遠海能（０１１３８）料去年多賺最多近５倍，股價升２﹒９６％，報３

﹒４８元；中遠海控（０１９１９）跌７﹒３１％，報９﹒２５元；海豐（０１３０８）跌２﹒

２４％，報１９﹒２４元；嘉里物流（００６３６）跌１﹒３４％，報１６﹒２元；東方海外（

００３１６）跌９﹒６２％，報７２﹒８元。

國際指數公司ＭＳＣＩ明晟公布，本周三（２７日）收市之後開始，把５隻中資股剔除出旗

下全球市場指數（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ）組合，涉及的浪潮（００５９６）跌２﹒２３％，報２

﹒１９元；中廣核電力（０１８１６）跌５﹒９５％，報１﹒７４元。



＊黃偉康：現價部署鐵塔及京信通信作中長線投資＊



大市經過連日強勢後今日回吐，安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，大市

昨日由兩大破頂「股王」港交所與騰訊力撐升上，而今日兩股有不少投資者獲利離場，牽動大市

跟隨回吐。加上本周四（２８日）將迎來期指結算，農曆新年假期亦將臨，黃偉康相信將有不少

投資者食胡或轉場部署資金，預料大市仍將於２９０００點至３００００點間先行整固，或於春

節假期後再走上企穩三萬關。他指出，內地資金湧港十分足裕，料大市不會大幅度回調，２９１

００點有強力支持。

至於港交所與騰訊昨日破頂後今日雙雙回吐，黃偉康認為，兩股短期升勢應有所放緩，投資

者或可選擇現時套利而換馬至內房股、內銀股等落後板塊炒波幅，但他認為，該兩股於整固後將

再發力升上，因此建議長線投資者可繼續持有。

工信部消息指將持續深化５Ｇ網絡建設部署，２０２１年計劃新建５Ｇ基站６０萬個，消息

本應利好電訊股板塊，可惜相關股今早無視相關消息全線偏軟。中資電訊股今早表現呆滯，鐵塔

（００７８８）亦不見升，黃偉康相信因大市沽壓強勁有關，或代表股份正被收集，或資金未流

入等情況。但他指出，國內大力發展與推動５Ｇ，相關板塊或會發力上揚，建議現價買入鐵塔，

相信大約１元水平找到底部，可等待資金流入博反彈走上，中、長線目標定在２５０天線約１﹒

４８元位置。

他又預期，電訊器材設備股訂單數有不錯表現，當中如京信通信（０２３４２）相信也可受

惠，他指該股於２﹒２５元位置有買盤收集，雖然股份於１００天線位置受壓，但看好該股前景

，故建議現價收集，目標同樣訂在２５０天線約２﹒９８的位置。而他提醒，該股同為中、長線

投資，部署需要耐心等待。（ｊｃ、ｋｓ）

