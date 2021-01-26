《美元走勢－羅明立》歐元若破１﹒２１，或再試１﹒２０５０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒８０ １０３﹒６６ １０３﹒７７

歐元╱美元 １﹒２１４６ １﹒２１１７ １﹒２１２０

英鎊╱美元 １﹒３６７７ １﹒３６２５ １﹒３６２６

美元╱瑞郎 ０﹒８８９４ ０﹒８８７７ ０﹒８８９３

美元╱港元 ７﹒７５１６ ７﹒７５０６ ７﹒７５１５

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《美元走勢》美國去年１２月全國活動指數（ＣＦＮＡ）小幅升至０﹒５２，高於１１月份

的０﹒３１。當中４５個統計指標有所改善，而４０個指標惡化。在改善的指標中，有７個是傾

向負面，反映美國經濟仍然受到疫情影響。另外，美股三大指數昨日（２５日）個別發展，道指

微跌而標普５００指數及納指則高收。美匯指數守住９０水平，短期處於區間上落，暫時缺乏方

向。美國１０年期國債最新報１﹒０４２％。

德國１月份ＩＦＯ商業景氣指數大幅下跌至９０﹒１，創六個月新低，且遠低於市場預期及

前值的９１﹒８及９２﹒２。作為歐元區經濟龍頭的德國，仍然受到疫情再爆發的影響。歐元回

軟至１﹒２１３０，其他非美貨幣表現亦乏善足陳，可能仍處於調整階段，若跌破１﹒２１有機

會再試上次低位１﹒２０５０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０１０ １﹒２２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

