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即市新聞

26/01/2021 16:06

《美元走勢－羅明立》歐元若破１﹒２１，或再試１﹒２０５０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒８０　　　１０３﹒６６　　　１０３﹒７７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１４６　　　１﹒２１１７　　　１﹒２１２０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６７７　　　１﹒３６２５　　　１﹒３６２６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８９４　　　０﹒８８７７　　　０﹒８８９３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１６　　　７﹒７５０６　　　７﹒７５１５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國去年１２月全國活動指數（ＣＦＮＡ）小幅升至０﹒５２，高於１１月份
的０﹒３１。當中４５個統計指標有所改善，而４０個指標惡化。在改善的指標中，有７個是傾
向負面，反映美國經濟仍然受到疫情影響。另外，美股三大指數昨日（２５日）個別發展，道指
微跌而標普５００指數及納指則高收。美匯指數守住９０水平，短期處於區間上落，暫時缺乏方
向。美國１０年期國債最新報１﹒０４２％。
　　德國１月份ＩＦＯ商業景氣指數大幅下跌至９０﹒１，創六個月新低，且遠低於市場預期及
前值的９１﹒８及９２﹒２。作為歐元區經濟龍頭的德國，仍然受到疫情再爆發的影響。歐元回
軟至１﹒２１３０，其他非美貨幣表現亦乏善足陳，可能仍處於調整階段，若跌破１﹒２１有機
會再試上次低位１﹒２０５０。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０１０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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