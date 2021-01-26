【新冠肺炎】消息：限聚令及晚市禁堂食等防疫措施延長一周

《經濟通通訊社２６日專訊》本港多項防疫措施將於明天（２７日）屆滿，包括２人限聚令

、食肆禁止晚市堂食及公眾地方需強制佩戴口罩等。消息指，當局會將現時的防疫措施再延長多

７天，直至２月３日。（ｂｉ）

