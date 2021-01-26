【新冠肺炎】消息：限聚令及晚市禁堂食等防疫措施延長一周

《經濟通通訊社２６日專訊》本港多項防疫措施將於明天（２７日）屆滿，包括２人限聚令
、食肆禁止晚市堂食及公眾地方需強制佩戴口罩等。消息指，當局會將現時的防疫措施再延長多
７天，直至２月３日。（ｂｉ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|中國故事26/01/2021
【汽車新勢力】互聯網造車新貴憑概念吸金 新車實現量產股價暴漲
|開市Good Morning26/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：蒙牛現階段可重新部署
|數碼轉型攻略26/01/2021
5G來臨 人才都準備好了嗎？
|香港要聞25/01/2021
【新冠肺炎】佐敦圍封兩日發現13宗陽性個案 傳果欄或封區檢測
|中國故事25/01/2021
《神州經脈》中印邊境衝突又起 本地確診續破百 滬指收升再探頂
|財經熱話25/01/2021
港股飊711點收企三萬關創廿一個月高 騰訊升一成 科指漲4﹒5%創新高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰