【新冠疫苗】復星醫藥：目前與港府就採購疫苗合作進展順利

《經濟通通訊社２６日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，與德國

ＢｉｏＮＴｅｃｈ ＳＥ合作開發的新型肺炎疫苗「復必泰」獲香港食物及衛生局認可在香港作

緊急使用。復星醫藥高級副總裁、全球研發中心總裁兼首席醫學官回愛民在網上會議中表示，將

向港澳地區供應１０００萬劑量ｍＲＮＡ新冠疫苗，其中香港早前已宣布計劃採購最多７５０萬

劑，目前各方面合作進展順利。

復星醫藥香港執行首席代表羅紫君指，公司將提供專業物流公司安排疫苗中央運送及儲存，

疫苗將於４８小時內從德國空運到港，抵港後將在攝氏負７５度的冷藏櫃內運送到中央儲存倉冷

藏，其後會以攝氏２至８度將疫苗運送至政府的注射場地，亦會有有監測儀確保溫度合適，強調

運輸過程與流感及ＨＰＶ疫苗一樣。此外，公司亦會為政府提供注射培訓資料，並就每宗不良報

告跟進。

ＢｉｏＮＴｅｃｈ首席執行官兼聯合創始人Ｕｇｕｒ Ｓａｈｉｎ稱，「復必泰」有效性強

，疫苗已評估２０宗新冠病毒株，包括近期在英國出現的變種病毒，都顯示出良好抗體中和反應

，同時注射２劑疫苗後有效率達９５％，並於注射第一劑後１２天開始有；又指接種疫苗後最常

見的不良反應為疲勞、頭痛等已知反應，強調相關不良反應只持續數天，影響短暫。

ＢｉｏＮＴｅｃｈ首席策略官Ｒｙａｎ Ｒｉｃｈａｒｄｓｏｎ指，疫苗將直接從德國生產

設施送港，料今年首季開始供港，另外疫苗在攝氏２至８度下可保存５天。對於近期出現疫苗短

缺的情況，他指公司已將今年疫苗產能由１３億劑增至２０億劑，未來將繼續聚焦擴大網路產能

，以服務全球對疫苗的需要，包括香港市場。復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳則補充指，會

與ＢｉｏＮＴｅｃｈ密緊聯繫，並會與香港需求對接，以滿足其需要。（ｙｗ）

