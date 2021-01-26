《小傳日記》禁令消息嚇，魚缸插八百，ＡＴＭ抖瑟，科指萬點失

《小傳日記》花旗魚缸企業陸續公布季續，投資者觀望緊１﹒９萬億美金新紓困計劃進展，

隔晚（２５日）好淡角力之下三大指數大幅波動，收市個別發展。香江魚缸今日回吐得幾勁，低

開２６６點報２９８９２點，即穿三萬關，受累印度宣布永久禁止微信等５９個神州Ａｐｐ，Ｑ

Ｑ（００７００）低開近３巴仙，美團（０３６９０）同阿里（０９９８８）跟跌；個市午後跌

幅最多擴大至８１３點見２９３４５點，生發發（００３８８）、ＡＩＡ（０１２９９）等權重

較高嘅股份表現都唔係咁好。香江市民最快３月先有疫苗，限聚令同晚市禁堂食等防疫措施再延

長一周，磚頭佬走勢分化。埋單收報２９３９１點，跌７６７點，跌幅兩個半巴仙，主板成交２

７８９﹒２７億銀減少近３巴仙。國指報１１６９５點，跌２６５點或逾２巴仙。

新經濟佬升得急撻得都急，科指失守一萬點，收報９９６７，無咗２３９點或逾２巴仙。

重磅藍戰士，ＡＩＡ、大象（００００５）、建行（００９３９）齊齊無咗逾１巴仙，分別

報１００﹒７銀、４２﹒２銀同６﹒０６銀。生發發蒸發逾７巴仙，報５１３銀，係今日表現最

差藍戰士。美團碌低逾５巴仙，報３７８﹒６銀。

國家主席習近平話要推動多邊主義，軍工板塊暴力拉跌多股跌停，Ａ股兩市走低，上證綜指

收報３５６９點，跌５４點或一個半巴仙；深證成指報１５３５２點，跌３５７點或逾２個巴仙

，總成交１０１４０﹒５３億人仔回落逾１６巴仙。





＊印度國出招ＱＱ難展笑；指數唔ｗｅｌｃｏｍｅ兩股向下沉＊



印度國電子和信息技術部門將永久禁止ＴｉｋＴｏｋ、ＱＱ旗下微信、阿里巴巴嘅ＵＣ Ｎ

ｅｗｓ、ＵＣ Ｂｒｏｗｓｅｒ、美圖（０１３５７）旗下美圖秀秀等５９個神州手機應用程序

。ＱＱ盤中一度跌過近６﹒７巴仙，收報７１８﹒５銀插逾６巴仙。阿里同美圖分別撻低近２巴

仙，報２５３﹒４銀，同無咗逾４巴仙，報１﹒５９銀。

指數公司ＭＳＣＩ明晟話，聽日收市後開始，會將５隻中資股剔除出旗下全球市場指數組合

。Ｈ股方面包括中廣核電力（０１８１６）同浪潮國際（００５９６），分別插跌逾７巴仙，報

１﹒７２銀；同碌低近３巴仙，報２﹒１８銀。



＊車佬唔同路華晨好疲勞，晶片佬報喜逆市齊跳起＊



今日車佬好多消息，傳法拉第打算喺神州設廠，仲會邀請吉利（００１７５）提供外包製造

服務，期望初期產能超過１０萬部，但吉利就話唔評論消息，破頂高見３６﹒４５銀後回吐，低

收逾１巴仙，報３３﹒４銀。長汽（０２３３３）上年按年賺多兩成，獲瑞信及富瑞吹捧，回吐

近１巴仙，報２８﹒０５銀。而華晨（０１１１４）母企就有啲金融借錢糾紛，搞到華晨都受影

響下瀉逾２巴仙，報６﹒２５銀。至於汽車零件製造商重汽（０３８０８）就估計去年純利賺多

八成八，今日逆市升兩格，報２３﹒６銀。

晶片供應緊拙，台積電、聯電等寶島晶片代工商諗緊最快下個月加價！車用晶片就最多加１

５巴仙，中芯（００９８１）輕輕跳近１巴仙報３０﹒１５銀。晶門（０２８７８）連升２日，

今日彈逾兩成，報０﹒４１５銀；華虹（０１３４７）揚近１巴仙，報５２﹒９銀；而上海復旦

（０１３８５）抽高逾３巴仙，報１５﹒０２銀。



＊微盟大插水金蝶好憔悴，內需見吹奏李寧有啲愁＊



噚日一眾ＳａａＳ衝上雲霄，不過今日就一齊插水。微盟（０２０１３）跌逾７巴仙，報２

４﹒７銀；有贊（０８０８３）撻低近半成，報３﹒７１銀；明源雲（００９０９）瀉逾５巴仙

，報５３﹒１５銀；阜博（０３７３８）唔見近２巴仙，報３３﹒９銀；金蝶（００２６８）跣

低逾７巴仙，報３２﹒７銀。

神州內需今日都有啲起息，中金睇好消費佬，上調農夫山泉（０９６３３）同頤海（０１５

７９）他屐，但兩位都下插，農夫插近１巴仙，報６２﹒９銀，頤海無咗逾２巴仙，報１３７銀

。另外，大摩又睇好北水流入神州運動服裝板塊嘅趨勢持續，有望推升板塊估值，升滔搏（６１

１０）他屐價１７巴仙，滔搏收彈逾１巴仙，報１２﹒９６銀。大摩同時都情鐘安踏（０２０２

０）、「體操王子」李寧（０２３３１），安踏跌低近２巴仙，報１３３﹒２銀；李寧潛近２巴

仙，報５０﹒４銀。請請！



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