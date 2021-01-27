《真知灼見－溫灼培》長遠不建議持有英鎊的三大原因

《真知灼見》自英國於去年平安夜與歐盟達成「脫歐」協議後，英鎊匯價便由約

１﹒３５５０美元位置展轉攀至１﹒３７５０美元水平。正如筆者當時分析所指，由於協議出乎

意料對英國有利，除了汽車及汽車零件，大部分英國輸往歐盟的貨物均可以免關稅進入，使市場

必須重新對英國經濟以至英鎊匯價作衡量，這是導致近數周英鎊匯價不斷上升的主因。另一方面

，在歐美國家中，英國接種疫苗的速度最快，也給予市場對英經濟及英鎊前景盼望，短期不排除

英鎊向１﹒４０美元方向進發。



＊英鎊短期或向１﹒４美元進發＊



筆者短線看好英鎊匯價，不代表長遠也看好。相反，基於以下三大因素，筆者並不主張投資

者長遠持有英鎊。首先是政治的大方向。雖說英國是在有協議下「脫歐」，與歐盟是和平分手。

但英國「脫歐」此一舉動於２０１６年當時震動了歐盟，增添了當年歐盟的瓦解風險。試問歐盟

怎會容易原諒英國。再者，歐盟也必須打壓英國以對其他有意「脫歐」的成員國發出警告，否則

歐盟隨時有瓦解風險。明顯，英國與歐盟的關係難於回復，與中國的關係又如何呢？去年，英國

站在與特朗普同一陣線上遏抑中國，停用中國電訊設備，又派軍艦到南海，這一切舉動使本來熾

熱的中英關係變得疏遠。現在特朗普下台，英相約翰遜頓失去了依靠，似乎英國近年在政治上走

的每一步均不太得心應手。此猶如一間公司，把其所有大客的關係也轉差了，其前景將如何？



＊５月議會選舉是英鎊關鍵日子＊



其次，蘇格蘭民族黨已表明，倘其能於今年５月的議會選舉中由親獨派取得大多議席，不排

除會盡快舉行第二次「脫英」公投。當然，法律上如英政府不批准，蘇格蘭的「脫英」公投結果

是不會獲得承認。但如結果顯示大部分蘇格蘭人選擇「脫英」，這對英政府仍會是重大的政治危

機。所以今年５月對英鎊會是個關鍵日子。

最後，英國現與歐盟達成的「脫歐」條約，只包括貿易往來，但貿易只佔英國ＧＤＰ兩成比

重，相反，佔八成比重的服務業，當中包括銀行業、金融業及保險業等，現在尚與歐盟在談判中

，相信歐盟這一次未必會放過英國。始終，上述所指的服務業利錢豐厚，實在理解不到為何歐盟

要把這「肥豬肉」留給英國。假使日後英國的金融及保險業不能服務歐盟，英國的歐洲金融中心

地位隨時不保，這對英經濟衝擊可相當大。基於上述三大因素，筆者建議各位投資者長遠不要涉

及英鎊。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

