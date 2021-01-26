《與聯共策－鄒建雄》美國大選塵埃落定對股票市場的影響

《與聯共策》美國大選結果終於塵埃落定，民主黨候選人拜登獲國會參眾兩院確認當選總統

。拜登在１月２０日就職後，新任政府的首要任務將是持續推出財政刺激方案，並設法控制疫情

，這對於股票投資者而言有何意義？



＊經濟政策展望＊



假設其他條件不變，預期進一步的經濟刺激措施有助美國經濟增長。但拜登有諸多政綱涉及

基礎建設支出與可替代能源投資等，可能需要多年耕耘，才能看到實質的經濟效益。

市場先前即已廣泛預期，如果民主黨全面執政，通帳預期可能會升溫。民主黨在參議院的輕

微優勢固然可能導致部分政策受阻，但已有進一步跡象顯示美國１０年期國債孳息率正在攀升，

令孳息率曲線趨陡。

如果通帳率大幅上升，則股市估值或將承壓，衝擊在２０２０年領漲的增長股的表現，尤其

是市場若提前反映加稅的長期影響。儘管如此，聯博認為如果通脹輕微攀升，對增長股的估值並

不會有太大的長期影響。根據市場在１月６日的初期反映，包括美國１０年期國債孳息率急升、

歐洲股市上揚，聯博認為選舉結果將延續去年１１月初以來的市場趨勢，價值股、中小型股，以

及２０２０年多數時間表現落後的板塊（如金融及能源）將有望造好。



＊２０２１年股票投資展望＊



一般而言，聯博各資產的投資組合經理不會依據政局發展來配置股票或債券。然而，研究分

析師在評估持股、持債、與潛在投資目標時，會評估政策對企業與發債機構的前景有何影響。

根據歷史經驗，無論在民主黨或共和黨的全面執政時期，長期股市年化回報率達８％，僅略

低於兩黨分立政府時期的１０％。雖然股市在總統大選前已反映民主黨全面執政的結果，但其後

美國股市的造好則是基於對政府分治與加稅機會低的預期。若市場再度反映加稅的可能性，則近

期的股市表現或會出現波動。

長期而言，表現造好的版塊也可能出現輪轉。提供有利於可持續發展的產品與解決方案的公

司或將受惠。而排碳的能源、公用事業與原物料等傳統板塊的補助或將減少，同時可能面臨碳稅

的衝擊。科技公司亦可能面臨更嚴格的隱私保護與反壟斷規管。估值具吸引力的企業短期所受影

響將低，例如周期股與防守板塊的公司。金融業則可能受惠於孳息率曲線陡峭。全球化布局將有

助減低單一事件對投資的影響。

雖然疫情為醫療保健板塊帶來利好，且其與宏觀經濟敏感度較低，但由於民主黨政府預計推

動全民醫保方案與管制藥價，引發市場隱憂，目前該板塊的估值較整體市場便宜。但兩黨在參議

院勢均力敵的局面下，拜登政府若要推動重大法案，預期將面臨極大挑戰。聯博認為拜登政府將

不會推動相關方案。此外，其他有助於大幅改善醫療結果的板塊，如醫療科技、動物保健、醫藥

等，在拜登執政下有望持續蓬勃發展。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

