《匯海澤言－葉澤恆》料美國會需時討論刺激經濟方案，歐元或反覆

《匯海澤言》雖然美國的疫情持續，但個別的經濟數據顯示，美國市民對經濟前景感到樂觀

。美國紐約聯儲銀行昨日公布去年１２月的調查就顯示，未來一年家庭開支將會大幅增長。

５４﹒６％的受訪家庭表示，至少在過去四個月內進行一次大型購物，較去年４月時的

５０﹒７％有所改善。另一個調查就顯示，有近九成受訪的經濟學家估計，美國經濟將於未來一

年內回復到疫情前的水平。但由於預期失業率在２０２４年前都不會回落到疫情開始前的

３﹒５％低位，故估計聯儲局不會在２０２４年前加息。

拜登打算推出的新一輪刺激經濟方案，主要是考慮到美國經濟不會出現強勁及快速的復甦。

但數據就顯示，美國國民似乎對疫情受控後的經濟重啟其實有信心，故可能成為共和黨不願意支

持大規模刺激經濟方案的主因。但由於零售銷售數據的確反映消費市場轉弱，故預料共和黨只會

要求削減部分規模，而非否決全部經濟刺激方案。因此，估計國會需要一段時間作討論，難免會

令到刺激經濟政策推出的時間可能延後到本季季尾，甚至乎第二季初。預料美匯指數短期在９０

至９１之間上落。投資者亦宜留意本星期聯儲局公布的議息結果。



＊料歐洲經濟表現疲弱，歐元暫時反覆上落＊



德國慕尼黑經濟研究院昨日公布，１月份的企業景氣指數報９０﹒１，較去年１２月的

９２﹒２為低，亦較市場預期的９１﹒８為低外，更是自去年７月以來最低。歐洲央行行長拉加

德就表示，區內經濟處於復甦階段，未受疫情帶來太大影響，但多個地區封城措施及疫苗分發的

速度較預期慢，就可能對經濟帶來不明朗因素。另外，央行首席經濟學家連恩就表示，央行關注

融資市場環境，主要是銀行放貸的條件及區內國債息率。如果債息升得過快，將不利央行就紓緩

疫情而推出的刺激經濟措施。歐洲的疫情似乎受到疫苗接種的速度放緩所影響外，亦要留意意大

利政局的發展。預料歐元兌美元短期在１﹒２０５０至１﹒２２５０之間上落。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

