《宏觀銓局－馬桂銓》更多刺激方案

《宏觀銓局》在２０２１年的首兩三個星期，全球股市持續攀升。然而，升浪在過去幾日似

乎有減弱之勢。ＭＳＣＩ全球股票指數在今年首兩周上升了１％，但其實在首周急升達２％後，

指數稍有回落。投資者似乎已經消化了早前提及的１﹒９萬億美元「挽救美國方案」，還有美國

國會在去年年底通過的９５００億美元支持經濟計劃。早前有評論員指出，國會多半不會批准所

有提案。市場現在期待總額高達１﹒１萬億的刺激經濟方案，金額相當於ＧＤＰ的５％。事實上

，政府注資無疑有利穩定經濟，尤其近日數據顯示就業市場及零售銷售都在惡化，各種方案總可

解燃眉之急。

美國零售銷售在十二月連續第三個月下跌，主要是因為疫情令職位流失，引致開支持續減少

。失業情況更加嚴重，首次申領失業救濟金人數有增無減。美國肺炎疫情確診人數一直攀升，令

商業活動大受打擊，零售業首當其衝。而在疫苗可以正式接種之前，疫情所帶來的影響相信難以

制止。與此同時，經濟仍有賴政府各項措施支撐。有人就此提出質疑，到底政府應否透過大規模

公共開支來撐起經濟。

和過去的金融危機不同，２０２０年的逆境主要由新冠肺炎疫情引起。不單美國，全球各地

民眾都要留守家中。反觀其他危機，例如２００８及更早的２０００年，問題出自某個經濟環節

出現過度借貸及槓桿比率過高所致。今次的問題根源卻是病毒，正如美國聯儲局主席鮑威爾說：

「問題並非由人們引起，我們沒可能要他們承擔。」他更指出，美國強大國力正是為了保障國民

共渡難關。

美國標準普爾５００指數的成分公司已經開始公布２０２０年第四季業績。直至截稿日，只

有５％企業交出了成績表，當中九成六公司的盈利表現勝過預期。投資者亦紛紛上調第四季營利

預測，由兩星期前的下跌１０％，向上修訂為下跌７﹒８％。企業管理層大多傾向保守，對盈利

預測不會太進取，讓企業在過去幾季表現都比預期理想。就以去年第三季度為例，市場預測盈利

跌兩成，結果只回落６％；第二季預計跌４３％，最後只跌三成。如此推算，今季表現應該類似

，大多公司表現會勝過之前估計。

資產配置方面，筆者仍然偏好美國。華府致力支持正在放慢的經濟。雖然疫苗進度比預期中

慢，但市場仍然相信今年年底前，絕大部分人都已經接種疫苗。投資者會繼續在股債市場積極尋

求回報，而筆者繼續選擇包括投資級和非投資級別的企業債券，還有包含不同資產類別，備有債

券和股票的投資組合。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

