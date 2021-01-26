《宏觀銓局－馬桂銓》更多刺激方案

《宏觀銓局》在２０２１年的首兩三個星期，全球股市持續攀升。然而，升浪在過去幾日似
乎有減弱之勢。ＭＳＣＩ全球股票指數在今年首兩周上升了１％，但其實在首周急升達２％後，
指數稍有回落。投資者似乎已經消化了早前提及的１﹒９萬億美元「挽救美國方案」，還有美國
國會在去年年底通過的９５００億美元支持經濟計劃。早前有評論員指出，國會多半不會批准所
有提案。市場現在期待總額高達１﹒１萬億的刺激經濟方案，金額相當於ＧＤＰ的５％。事實上
，政府注資無疑有利穩定經濟，尤其近日數據顯示就業市場及零售銷售都在惡化，各種方案總可
解燃眉之急。
美國零售銷售在十二月連續第三個月下跌，主要是因為疫情令職位流失，引致開支持續減少
。失業情況更加嚴重，首次申領失業救濟金人數有增無減。美國肺炎疫情確診人數一直攀升，令
商業活動大受打擊，零售業首當其衝。而在疫苗可以正式接種之前，疫情所帶來的影響相信難以
制止。與此同時，經濟仍有賴政府各項措施支撐。有人就此提出質疑，到底政府應否透過大規模
公共開支來撐起經濟。
和過去的金融危機不同，２０２０年的逆境主要由新冠肺炎疫情引起。不單美國，全球各地
民眾都要留守家中。反觀其他危機，例如２００８及更早的２０００年，問題出自某個經濟環節
出現過度借貸及槓桿比率過高所致。今次的問題根源卻是病毒，正如美國聯儲局主席鮑威爾說：
「問題並非由人們引起，我們沒可能要他們承擔。」他更指出，美國強大國力正是為了保障國民
共渡難關。
美國標準普爾５００指數的成分公司已經開始公布２０２０年第四季業績。直至截稿日，只
有５％企業交出了成績表，當中九成六公司的盈利表現勝過預期。投資者亦紛紛上調第四季營利
預測，由兩星期前的下跌１０％，向上修訂為下跌７﹒８％。企業管理層大多傾向保守，對盈利
預測不會太進取，讓企業在過去幾季表現都比預期理想。就以去年第三季度為例，市場預測盈利
跌兩成，結果只回落６％；第二季預計跌４３％，最後只跌三成。如此推算，今季表現應該類似
，大多公司表現會勝過之前估計。
資產配置方面，筆者仍然偏好美國。華府致力支持正在放慢的經濟。雖然疫苗進度比預期中
慢，但市場仍然相信今年年底前，絕大部分人都已經接種疫苗。投資者會繼續在股債市場積極尋
求回報，而筆者繼續選擇包括投資級和非投資級別的企業債券，還有包含不同資產類別，備有債
券和股票的投資組合。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動