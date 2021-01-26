強勢股回吐，科技股受壓，港股全日急挫７６７點收２９３９１

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股造好，而ＶＩＸ恐慌指數一度抽升兩成，反映市場出

現過熱。港股昨日衝上２１個月高位，科指亦創新高，今日全面回吐。恆指低開低走，穿三萬關

，收２９３９１，跌７６７點或跌２﹒５５％，主板成交２７８９﹒２７億元或２﹒７８％。國

企指數報１１６９５，跌２６５點或跌２﹒２２％。恆生科技指數失守萬關，收報９９６７，跌

２３９點或跌２﹒３４％。

即月期指最後交易價２９４４５，跌６３１點，高水５４點。即月國指期貨報１１７０６，

跌２４０點，高水１１點。即月科指期貨新報９９４３，跌２７１點，低水３２點。

上證綜合指數收報３５６９，跌５４點或跌１﹒５１％，成交４３６３﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１５３５２，跌３５７點或跌２﹒２８％，成交５７７７﹒２６億元人民幣。

ＡＴＭＸ股，騰訊（００７００）挫６﹒２６２％，報７１８﹒５元，據報印度將永久禁止

騰訊旗下微信、ＴｉｋＴｏｋ等５９個中國手機應用程序。阿里巴巴（０９９８８）跌

１﹒７８３％，報２５３﹒４元。美團（０３６９０）瀉５﹒３０３％，報３７８﹒６元，小米

（０１８１０）微跌０﹒４９１％，報３０﹒４元。

昨日大升的重磅股今日明顯回吐，港交所（００３８８）插７﹒２３３％報５１３元，舜宇

（０２３８２）瀉３﹒３４２％報２１４元，申洲（０２３１３）走低４﹒２８９％報

１５６﹒２元，藥明（０２２６９）跌４﹒４６７％收１１５﹒５元。



＊部分汽車股先升後回吐，晶片股造好＊



汽車股今日受各消息影響，走勢各異，但收市普遍下插。傳法拉第未來將在中國一線城市設

廠，邀請吉利（００１７５）代工，惟吉利對投資法拉第未來的傳聞不予置評。吉利一度高見

３６﹒４５元破頂，不過午後轉跌１﹒１８３％收３３﹒４元。長汽（０２３３３）料去年純利

增近兩成，獲瑞信及富瑞唱好，上調目標價，長汽一度升至３０元，最終收跌０﹒８８３％報

２８﹒０５。另外，華晨（０１１１４）母企收到民事起訴狀有關金融借款合同糾紛，涉案金額

約為１﹒５８億元人民幣，華晨隨之下挫２﹒０３８％收６﹒２５元，四連跌累挫７﹒８２％。

比亞迪（０１２１１）跌６﹒１０６％報２６１﹒４元，東風（００４８９）跌１﹒９７７％，

報８﹒４３元。

部分中國晶片股造好，事關台積電、聯電等台灣晶片代工商考慮調漲晶片價格，以車用晶片

為主，漲幅最高達１５％，最快預計從２月下旬起實施。中芯（００９８１）收升０﹒５００％

，報３０﹒１５０元，兩連升累漲１０﹒６４％。晶門（０２８７８）升２０﹒２９％，報

０﹒４１５元，兩連升累漲４３﹒１％。華虹（０１３４７）跌０﹒７５％，報５２﹒９元。



＊四環飆近三成，光伏股走勢各異＊



醫療保健板塊方面，復星醫藥（０２１９６）獲復星國際及上海復星高科技增持，加上食衛

局認可復星醫藥或德國藥廠ＢｉｏＮＴｅｃｈ的新型冠狀病毒疫苗在香港作緊急使用，該股今日

上揚至３８﹒８５元，不過隨後回吐現價跌０﹒３９８％，報３７﹒５元。四環醫藥

（００４６０）收購北京康明百奧新藥研發，飆高２８﹒７６７％，報１﹒８８元。藥明

（０２２６９）跌４﹒４６７％，報１１５﹒５元。

光伏股今日走勢各異，卡姆丹克（００７１２）領漲２０﹒７７９％，報０﹒９３０元，四

連升累漲１５８﹒３３％；保利協鑫（０３８００）升３﹒１１３％，報２﹒６５元，兩連升累

漲３２﹒５％。彩虹新能源（００４３８）升２﹒８７４％報１﹒７９元。福萊特玻璃

（０６８６５）跌１﹒０４％，報３３﹒３元。



＊大行看好內需股，滔搏逆市升＊



滔搏（０６１１０）獲大摩升目標價１７％，股價逆市升１﹒０９２％，報１２﹒９６元。

大摩預料南向資金流入中國運動服裝板塊的趨勢持續，有望繼續推升板塊估值，上調安踏

（０２０２０）、李寧（０２３３１）目標價１７％至７３％。安踏隨市跌１﹒８４２％報

１３３﹒２元，李寧（０２３３１）跌１﹒６５９％報５０﹒４元。

多隻ＳａａＳ股插水，微盟（０２０１３）跌７﹒１４３％，報２４﹒７元；中國有贊

（０８０８３）插跌４﹒８７２％，報３﹒７１元；明源雲（００９０９）瀉跌５﹒２５８％，

報５３﹒１５元；阜博（０３７３８）跌１﹒７３９％，報３３﹒９元；金蝶（００２６８）跌

７﹒２３４％，報３２﹒７元。

國際指數公司ＭＳＣＩ明晟稱，明天（２７日）收市之後，把５隻中資股剔除出旗下全球市

場指數（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ）組合，包括浪潮（００５９６），股價跌２﹒６７９％報

２﹒１８元；中廣核電力（０１８１６）挫７﹒０２７％報１﹒７２元。（ｋｉ）

