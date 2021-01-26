《鍾之日記》高位要冷靜，抱團股急回

《鍾之日記》１月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：挫。祖國股市：跌。



急漲的股市終見冷靜，中港魚缸今日齊齊剎車。白宮易主後中美關係暫未見有出現修復，美

國總統拜登已與英法德首領通電話，中美卻仍在「隔空交火」。白宮新聞秘書普薩基周一

（２５日）表示，拜登新政府將以「耐心」的方式處理中美關係，並計劃進行跨部門評估前總統

特朗普任內推出的對華強硬政策，如貿易關稅及中資企業在美退市政策。普薩基更批評中國為取

得技術優勢，採用了竊取知識產權、商業間諜、強迫技術轉移等行為。在北京，外交部部長趙立

堅今日回應，科技成果應該造福全人類，而不應成為限制遏制其他國家發展的手段。希望美方不

要將科技問題政治化、武器化，停止對中國的無端指責抹黑。

國家主席習近平昨日以視頻方式在世界經濟論壇達沃斯議程對話會發表講話，他重申，要推

動多邊主義，在國際上搞小圈子、新冷戰，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫勾、斷供、制

裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。



＊恆指收挫２﹒６％，Ａ場錄今年以來最大跌幅＊



中美關係沒改善，中印關係又見惡化，香江魚缸低開２６６點，之後跌幅持續擴大，午後曾

插８１３點後稍喘穩，恆指收報２９３９１點，跌７６７點或２﹒６％，為１月１８日以來收市

低。主板成交２７８９﹒２７億元，按日減少２﹒８％。

人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿發表意見指，貨幣政策應適度轉向，壓抑槓桿率急速上升

的趨勢，他指去年首三季中國宏觀槓桿率上升２５個百分點，是２００９年以來升幅最高的一次

，有些領域的泡沫已經顯現，例如Ａ股。滬深股市今早低開，盤中跌幅顯著擴大，軍工股暴瀉，

券商、保險及白酒板塊拉跌，滬綜指全日跌１﹒５１％，創去年１２月２２日以來最大單日跌幅

，收報３５６９﹒４３點失守三千六；深成指瀉２﹒２８％。兩市全日成交１０１４０億元人民

幣險過萬億關，按日收縮１６﹒１％。



＊印度永久禁抖音微信，「抱團股」急縮＊



中印邊境上周再度爆發衝突，據報共有２０名解放軍與４名印度士兵受傷。與此同時，印度

傳媒報道，印度的電子和信息技術部門發布新通知，將永久禁止ＴｉｋＴｏｋ、微信、微博、美

圖秀秀、快手（０１０２４）等５９個中國手機應用程序。

近期北水湧港，今年１６個交易日就有１５天淨流入破百億元，累計淨流入２５０４﹒６７

億元。內地「抱團」現象亦跟隨南下，截至周一，北水已持續２２日淨買入騰訊（００７００）

共涉８２９億港元，被內媒稱為「南下抱團第一股」；而美團（０３６９０）亦獲持續１４日淨

買入，共涉１３３億元。

連日大漲的「抱團股」今日集體回吐，港交所（００３８８）今日收低７﹒２％，為表現最

差藍籌；騰訊全日急吐６﹒３％，報７１８﹒５元，單單一股就拖低恆指２１８點；美團亦插

５﹒３％；中移動（００９４１）、聯通（００７６２）亦分別挫３﹒５％和３﹒３％。

內地５隻創新未來基金今日再度發布溢價風險提示及臨時停牌。這五隻基金原本是螞蟻集團

戰配基金，在螞蟻上市計劃擱淺後轉投重倉騰訊，基金上市後連續漲停。但隨住港股今日深度調

整，其中的４隻基金也分別下跌５－７％。



＊快手科技啟招股，散戶勢爭崩頭＊



和抖音並駕齊驅的中國短片平台龍頭快手科技公布上市詳情，將以發售價每股１０５至

１１５元，發行逾３﹒６５億股股份，當中約３﹒５６億為國際發售股份，其餘９１３﹒０５萬

股於香港公開發售，每手１００股入場費１１６１５﹒８９元，勢必引發散戶爭崩頭。

多行為迎接快手登陸早有準備，匯豐（００００５）為個人客戶預留超過１５００億元資金

作快手新股認購貸款，並同時提高每名客戶的認購貸款總額至１億元；中銀香港（０２３８８）

豁免新股認購費，並提供融資利率１％優惠。

以發行價中位數每股１１０元計，快手募資所得款項淨額約為３９４﹒７７億元，當中約

３５％將用於增強生態系統；約３０％將用於加強研發及技術能力；約２５％將用於選擇性收購

或投資；約１０％將用作營運資金及一般企業用途。

據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，快手科技尋求上限定價１１５元，為招股價範圍上限

，集資４２０億元，相當於２０２１年度市銷率４﹒６倍，２０２２年度市盈率３４﹒５倍。

該股計劃今日起至周五（２９日）中午招股，預期２月５日上市，聯席保薦人包括摩根士丹

利、美銀證券與華興資本。



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