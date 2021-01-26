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26/01/2021 08:47

【大國博弈】習近平：要推動多邊主義，新冷戰只能把世界推向分裂

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家主席習近平以視頻方式在世界經濟論
壇達沃斯議程對話會發表特別講話。習近平重申，要推動多邊主義，國際上的事由各國商量去辦
和掌握。要在凝聚共識基礎上改革和完善全球治理體系，發揮世界衛生組織作用，構建人類衛生
健康共同體，推進世界貿易組織和國際金融貨幣體系改革。落實應對氣候變化巴黎協定。
　　習近平強調，中國將繼續推進科技創新。加大科技投入，加強知識產權保護。在國際上搞小
圈子、新冷戰，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫勾、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至
隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。

＊國際社會不能由一個或幾個國家發號施令＊

　　習近平指出，無論搞冷戰、熱戰、貿易戰、科技戰，最終將損害各國利益、犧牲人民福祉。
國際社會應按照各國共同達成的規則和共識來治理，不能由一個或幾個國家發號施令，反對恃強
凌弱，不能以多邊主義之名、行單邊主義之實，「有選擇的多邊主義」不應成為選擇。
　　他指出，要發揮世界衛生組織作用，構建人類衛生健康共同體，並要推進世界貿易組織和國
際金融貨幣體系改革，探討制定全球數字治理規則；同時要落實應對氣候變化《巴黎協定》，落
實聯合國２０３０年可持續發展議程。
　　習近平強調，科技成果應造福全人類，不該成為限制、遏制其他國家發展的手段。他又宣布
，中國確保實現２０３０年前二氧化碳排放達到峰值、２０６０年前實現碳中和的目標。

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