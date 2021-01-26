【汽車新勢力】互聯網造車新貴憑概念吸金，新車實現量產股價暴漲

《經濟通通訊社記者楊英傑２６日報道》特斯拉製造市值神話，令中國的夢想家們垂涎萬分

，紛紛開始了互聯網造車的旅程，從一開始被嘲不切實際，到後來在卻能資本市場上呼風喚雨。

即使有企業造車只聞樓梯響，前腳才剛獲戰投，後腳股價大漲五成，掠水能力令人咋舌。

《經濟通通訊社》一連三日的新能源車系列報道，昨日已先介紹了中國傳統車企如何爭搶新

能源車市場，今日將探討內地新能源車的新貴們如何在資本市場的推波助瀾下，得以重生、超速

成長。至於明日（２７日）的報道將為讀者介紹目前新能源車技術的局限，及板塊市值過高帶來

的金融風險。



＊瀕臨破產變市值第三，蔚來獲政府幫手翻盤＊



不計大器未成的法拉第未來，蔚來汽車可謂是最傳奇的新能源車新貴，成立不足４年便上市

，兩年前的品質風波令公司近乎破產，但在地方政府挽救下公司脫胎換骨，上季一口氣交付了約

８０００輛新車令人刮目相看。蔚來去年起股價節節上升，全年股價翻了１３倍，至今公司市值

超過了寶馬、通用、福士等傳統汽車巨頭，成為全球市值第三高的汽車製造商。

作為首家ＩＰＯ的互聯網造車企業，蔚來汽車「頭啖湯」飲得相當艱難，其於２０１８年９

月登陸紐交所之時，市場質疑聲音不絕於耳，公司三年內合共虧損了超過百億元（人民幣．下同

），產能遠遠追不上訂單，再加上上市募資額縮水超過３０億元，令市場難以保持信心。

量產計劃逐步推進後，蔚來則迎來第二個難關，就是品質問題。首批新車交付後，蔚來車主

反映過的車輛問題可謂花樣百出，例如行駛期間「死機」、電池續航力極低、車門無法打開，甚

至在發生意外後安全氣囊無法彈出，而壓死駱駝的稻草在於「經典」的電池自燃問題，逼使蔚來

不得不正視問題，於２０１９年６月召回超過４８００輛新車。召回事件導致公司瀕臨破產，所

幸在去年４月獲合肥市政府融資超過４４億元，公司起死回生，與此同時車廠產能上了軌道，新

車交付量跳躍式上升，才造就了今天的資本奇跡。

蔚來目前量產三款ＳＵＶ，去年全年交付量達４﹒４萬輛，同比增長超過１﹒１倍，本月宣

布推出首款轎車ＥＴ７，計劃明年第一季交付，正面對決特斯拉，不過暫定價格則遠貴於國產特

斯拉。



＊理想、小鵬暴漲後即配股，威馬擬登陸滬科創板＊



蔚來汽車踩過的坑，後來者也不能幸免，只不過風口一到，有缺陷的車也可以飛起來。理想

汽車去年７月在納斯達克上市，不久後就面臨召回危機，因其量產的理想ＯＮＥ車型存在底盤設

計缺陷，去年１１月６日要召回超過１萬輛新車，對公司構成重大打擊。不過在宣布召回汽車的

當日，理想汽車股價僅下跌了不足６％，其後因第三季財報表現強勁，股價快速反彈，累計全月

市值反倒暴漲超過７８％。

作為理想汽車的患難兄弟，由多名車企前高管組成的車企威馬汽車亦出現了安全風波，去年

１０月錄得３宗威馬汽車爆炸事故，事後須召回超過１０００輛新車。威馬的情況要比理想棘手

得多，因公司正準備衝擊上海科創板上市，只不過超乎外界預料的是，威馬的上市計劃並未受影

響，目前已經進行了上市輔導，如無意外將於本季上市。

至於同屬互聯網造車四小龍的小鵬汽車，亦於去年８月在紐交所上市，盡管曾被個別車主反

映過行駛途中失靈的問題，但亦不影響股價於同年１１月急升２﹒８倍。

值得留意的是，理想和小鵬都在市值暴漲後發起配股計劃，集資規模以百億元計，兩企均稱

部分募資所得會用作研究開發用途。



＊恆大造車揭新能源車亂象，驚動發改委＊



內地地產發展商中國恆大（０３３３３）的造車夢，要數到３年前投資賈躍亭的法拉第未來

，最終不歡而散，但恆大造車夢仍然不死，去年中宣布要自行造車，而且是跑步入場：旗下上市

公司去年７月改名恆大汽車（００７０８），翌月火速推出６款新車型，恆大汽車市值倍增，其

後公司趁著股價高位推出配股方案。

去年底有內媒報道，揭發恆大汽車造車過程兒戲，犯下許多常識性錯誤，例如為了安裝設備

只好把建好的廠房重新挖開，及向供應商提供的產品指導說明書過分簡陋等，報道更揭發公司要

求員工要幫忙推銷恆大的樓房和理財產品。內地官媒《經濟日報》曾發表社評，質疑恆大汽車以

投建汽車基地為前置條件，在全國多地圈了大量土地，但根本無心造車。

恆大汽車只是中國造車熱的冰山一角，據《財新》獨家報道，國家發改委於去年１１月下發

文件，要求各地遏制盲目上馬新能源汽車製造項目的亂象，並上報當地新能源車項目的經營情況

，尤其是恆大汽車和寶能汽車的工程項目信息要詳細報告。

盡管如此，依傍恆大創辦人許家印的個人關係，恆大汽車的資本神話還可以演下去。恆大汽

車日前宣布二度配股，以每股２７﹒３港元發行約９﹒５２億股新股予６名重量級投資者，總集

資２６０億港元，消息刺激公司股價飆升，恆大汽車２５日股價飆升超過五成，盤中高見５０港

元創上市新高。

