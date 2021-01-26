《匯市縱橫－蕭啟洪》一路好行

《匯市縱橫》廣東人有一句話，叫人「一路好行」，通常都是我們向要遠行的親朋好友送上

的祝福語句。但有時「好行」的背後意義亦可以代表想妳「快點走」，其實我們不歡迎妳的意思

。又有些人會說「好行夾唔送」，即表示叫你要快點離開，和不想繼續見到你。如果妳還想加強

語氣，可以在語句前面加上「真是」兩字。在粵語之中，真的有不少詞語中的實際意思跟字面上

意思是相反的，經常帶有諷刺的意味。



＊先使未來錢，問題未解決＊



回看那天，侵侵偕夫人乘搭直升機離開白宮前一刻，還不忘自誇一番，細數自己過去四年的

政績，分享他如何令美國人再次強大，如何將美國經濟提升到史上最棒、失業率最低，直到新型

冠狀病毒疫情為止。然而，四年來，他逢行「美國人優先」政策，是否真的做到「Ｍａｋｅ

Ａｍｅｒｉｃａ Ｇｒｅａｔ Ａｇａｉｎ」，還是「Ｍａｋｅ Ａｍｅｒｉｃａ

Ｇｒｅａｔｌｙ Ａｓｈａｍｅｄ」呢？坦明說，除了看到美股不斷創出新高的佳績，還可能創

造多幾個超級富豪之外，但這完全是建基於美國不斷「先使未來錢」一招扶持，長遠不單影響社

會穩定，嚴重者更會禍及未來。實在難以理解，有人可藉此引以為傲。

四年後的今天，我們看不到美國的深層次問題有獲得解決，甚至比以往更糟糕。相反，我們

看到的是，美國社會愈加不穩的貧富懸殊、城鄉差異、種族矛盾和文化衝突等均在世人面前表露

無遺。外交政策也是失敗，誰人把自己變成「孤獨精」，就連自家傳統盟友、其親密戰友和下屬

一個都不放過，最後更出現了退群、毀約、甩鍋…等不負責行為。可悲的是，美國一直以其民主

政制自傲，並將之包裝成「普世價值觀」向所有地方推銷，然而一場恍如泥漿摔角的總統選舉，

人們看不到美式民主有何值得炫耀，反而看到亂象叢生，骯髒污穢。而可笑的是，最後還有人自

滿地向眾人說聲再見，也預告會以某一種形式回歸。未知美國人會否想向他說一句：「一路好行

」呢？



＊中美續博奕，明爭變暗鬥＊



果然，美國真的要變天了！據美國總統拜登於上周三（２０日）完成就職典禮後，便一口氣

簽署了１７項行政命令，意味著一個持續動盪和謊言的時代已正式結束。然而拜登上任後以「美

國團結」（Ａｍｅｒｉｃａ Ｕｎｉｔｅｄ）為口號，真是說來動聽，但要確實做到這一點並不

容易。面對著內憂外患的拜登，未來四年，就要看看他有多大的本事，如何獲得那些一直認為總

統職位被偷走這個謊言的美國人的認同；如何解決那些一直不配戴口罩成為政治行為的黨派分歧

；以及如何拉攏盟友重建新《英雄聯盟》，再次充當美國隊長帶領所有人團結一心一起步入新時

代呢？故此，拜登首要任務肯定是要先收買人心，對內要盡快落實全民派錢一招，對外就要盡快

修補與國際盟友之間的關係，但應該不包括中國，因美國兩黨早已把中國視作為假想敵，任何主

動改善中美關係的舉動都可能會被視作為對中國軟弱的政治姿態。若有人認為中美關係可望在拜

登上台後會獲得改善，那妳未免太天真了。筆者認為，未來中美博奕持續，唯一不同的是，將會

由明爭轉變為暗鬥而已。故此，大家都要隨時做好面對兩大國再次衝突時的準備。



＊本周策略＊



離岸人民幣：前周建議候高於６﹒５０００沽出美元兌離岸人民幣已成交，目標６﹒４０００，

止蝕６﹒６０００。



英鎊：上周建議候高於１﹒３６８０沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒３４００，止蝕

１﹒３８００。



澳元：本周建議候低於０﹒７５５０買入澳元兌美元，目標０﹒７７５０，止蝕０﹒７４００。



日圓：本周建議候低於１０２﹒６０買入美元兌日圓，目標１０４﹒２０，止蝕１０１﹒６０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

