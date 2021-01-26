《股壇解碼－戴名》量寬重臨，港鐵公司（０００６６）寸步難行

《股壇解碼》聯儲局前主席耶倫仕途更上一層樓，在拜登上場後獲欽點為候任財長，耶倫的

上任將成為美國首位女性財長，眾所周知美國財長對美國經濟的影響力遠比聯儲局局長高，耶倫

出任財長已成定局，總結耶倫在出任聯儲局長時的政績和作風，基本上可以用抱殘守缺，後知後

覺來形容，相信在其任內會重新推動量寬。美國經濟在疫情打擊下需要的是勇於走在前端，特朗

普在疫情中大幅減稅和補貼國民便是敢做敢當的表現，耶倫接手財長後能否為美國經濟注入強心

針不妨拭目以待，估計情況不樂觀，加上拜登揚言將會加稅，美國經濟復甦之路更加舉步為艱，

道指期權淡倉累積明顯，相信道指在首季的表現會先升後，維持道指的短期頂部３１８００點。



＊人走茶涼＊



市場關注拜登就職後對台灣政策的取向，雖然拜登一直聲稱會對中國強硬和加強與台灣的經

濟合作，但從近期耶倫和其他拜登團隊成員的言論所見，相信美國為免得失中國，美台商業活動

將會以拖字訣來應付，蔡英文的如意算盤看來是打不響了，上周末解放軍派遣多架軍機飛越台灣

西南空域以施下馬威，美方反應止於呼籲中方停止向台方施壓，完全看不出任何強硬態度表現，

台灣人還是自求多福比較實際。



＊疫情肆虐＊



新冠疫情橫行肆虐，繼河北和瀋陽相繼失守後，上周末傳出上海亦終告失守，總結這波疫情

發展的趨勢可以說是並不樂觀，而且有從北方南移擴散的跡像，雖然國產疫苗已經推出市場，但

看疫情的擴散速度和走向，一直被市場寄以厚望的疫苗在抗疫方面幫助有限，如何遏止疫情已經

變成難題，加上媒體報道廣東梅州發生非洲豬瘟，如果控制不好的話，國內糧食供應將再度受到

考驗，疫情加糧荒將會給各地方政府的管治能力作出一個成績表。



＊北水南流＊



港股周一（２５日）在北水南流的支持下展開升勢，恆指一舉衝破多個阻力位，全日勁升超

過７００點，當中由騰訊（００７００）和港交所（００３８８）領軍，走勢突破了去周有成交

無升幅的局面，牛熊證街貨比例維持在７３：２７的單邊格局，但外圍缺乏利好消息支持，加上

期指在本周四（２８日）結算，結算前大幅夾高都並非好現象，周一的急升多少有夾淡倉的嫌疑

，投資者現階段追入小心中伏。由於升幅超預期，下跌目標上移至２６０００點附近。



＊股票簡評＊



港鐵公司（０００６６）主要擁有及經營地下鐵路，亦夥拍發展商共同發展和銷售住宅與商

用物業項目，集團在香港經營主要以鐵路為基礎的運輸系統，包括本地及過境服務、機場快線和

輕鐵系統。集團主要業務以營運香港市區內包括前九鐵系統的一個集體運輸鐵路系統、機場快線

、過境鐵路服務、新界西北區的輕鐵、巴士服務、城際客運服務以及貨運業務等等。港鐵公司早

前發出盈警，當中最為關鍵的經常性業務出現以半年度計三連跌，去年下半年更轉盈為虧，沙中

線超預算和延期通車都對集團的新增收入有所影響。疫情下旅客數量驟降連帶新增廣告收入亦受

拖累，加上ＷＦＨ成為新常態，公司裁員潮湧現，集團的客運量因而進一步下滑，地產和鐵路商

務業務同樣難逃一劫。



截至去年６月底，港鐵公司的手頭現金約１８１億，貸款、其他負債加上短期債務約４１６

億，以一間公用企業的正常營運情況來說負債不算高，但疫情的持續則直接打擊港鐵公司的償付

能力，雖然疫苗開始量產，但面對病毒變種周期縮短，疫苗的抗疫能力備受置疑，假設疫情在今

年第二季沒有明顯好轉的話，港鐵公司可能會派出一張虧損超過６０億的中期成績表，投資者待

股價回落至３２元附近才考慮買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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