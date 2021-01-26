《日入而息》快手招股首日孖展逾二千億，限聚令等措施延長一周



《今天重點》﹡快手首日招股孖展逾２０００億，超購約１９２倍；匯豐指快手首日孖展逾

１０００億元；據報快手尋求招股上限定價１１５元，集資４２０億元；傳

快手配售將提早於周三結束；分析師料快手或會迅速加入ＭＳＣＩ和恆生國

企指數；中銀香港豁免快手新股認購費，提供融資利率１％優惠；匯豐預留

逾１５００億孖展額度，年息低至０﹒８％

﹡林鄭稱受限區檢測有成效，逾２００人未強檢已跟進；將增加指定區域進行

檢測，找出隱形傳播鏈；已向中央爭取為港人引入國產疫苗

﹡食衞局表示二人限聚及晚市禁堂食等措施再延長一周；政府擴大指定地區強

檢，包括佐敦、油尖旺及紅磡；本港今日新增６４宗確診個案，２１宗源頭

不明

﹡香港１２月出口貨值按年升１１﹒７％，勝市場預期



《即日市況》﹡強勢股回吐，科技股受壓，港股全日急挫７６７點收２９３９１



《深滬股市》﹡滬指跌１﹒５％今年最大日跌幅，人行顧問提股市泡沫



《美元匯價》﹡歐元若破１﹒２１，或再試１﹒２０５０；歐元最新報１﹒２１３５╱３８

，日圓最新報１０３﹒７７╱７８



《公司業績》﹡ＺＣ ＴＥＣＨ（０８５１１）九個月虧損擴至９０５萬元，不派息

﹡筆克遠東（００７５２）去年度純利按年跌８０％至５０５３﹒６萬元，派

息２﹒５仙

﹡中船防務（００３１７）料去年純利按年增長最多６﹒１１倍



《公司資訊》﹡據報快手（０１０２４）尋求招股上限定價１１５元，集資４２０億元；傳

快手配售將提早於周三結束；分析師料快手或會迅速加入ＭＳＣＩ和恆生國

企指數；中銀香港豁免快手新股認購費，提供融資利率１％優惠；匯豐預留

逾１５００億孖展額度，年息低至０﹒８％；中泰國際料快手上市後將快速

納入科指等大型指數

﹡中國移動（００９４１）附屬與中國廣電訂立了一系列具體合作協議

﹡永勤（０８２７５）股份十合一後折讓３４％二供三，淨籌２５００萬

﹡阿里（０９９８８）成立一錘定音科技公司，經營範圍含資產評估

﹡富臨集團（０１４４３）旗下「吉田食品超市」旗艦店開幕

﹡普徠仕夥渣打銀行合作銷售基金產品

﹡碧瑤綠色（０１３９７）與ｆｏｏｄｐａｎｄａ合作，回收膠樽、膠飯盒及

玻璃樽

﹡豐德麗（００５７１）以５６００萬元購入戲院業務及營運

﹡晨訊科技（０２０００）訂框架協議東莞科技工業，涉資２０億元人民幣

﹡腦洞科技（０２２０３）行政總裁童文欣辭任

﹡高山企業（００６１６）購約３９﹒４萬股ＲＬＸ美國存托股份，涉約

４７３萬美元

﹡歐舒丹（００９７３）第三財季銷售淨額跌１﹒１％，首三季跌８﹒９％

﹡林建岳獲委任為麗新國際（００１９１）主席及授權代表

﹡艾伯科技（０２７０８）附屬獲國家工信部頒發進網許可證



《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）大股東減持逾７１６９萬股Ａ股

﹡深圳控股（００６０４）去年合同銷售額按年跌１３﹒９％

﹡中國中冶（０１６１８）附屬出售應收帳款，料代價不逾５７億元人民幣

﹡深高速（００５４８）上月梅觀高速日均路費收入按年升１﹒３９％



《神州民企》﹡四環醫藥（００４６０）收購創新驅動型生物公司，布局大分子板塊



《中國要聞》﹡人社部表示去年末城鎮登記失業率４﹒２４％，低於預期

﹡中國遊客仍出境賭博，文旅部設第二批賭博旅遊黑名單

﹡內地所有省份均啟養老保險委託投資，到帳額逾１萬億

﹡吉利集團啟動低軌衛星互聯網項目，總投資逾４１億元

﹡官媒籲警惕新能源車行業浮誇作風，正視中外技術差距

﹡易綱暗示延續正常幣策，今年債務與產出比率同比持平

﹡工信部表示引導地方加大支持，今年建５Ｇ基站６０萬個；支持車企技術攻

關，提升電動車低溫行駛性能；去年新能源車產量增１７％、機器人增近二

成；全年規模以上工業增加值同比增２﹒８％

﹡去年電信業務收入增３﹒６％，５Ｇ用戶達３﹒２億

﹡晶片產能緊缺，工信部表示支持企業加大投資提升供給力

﹡上交所表示今日起暫停５００ＥＴＦ基金融券賣出

﹡上海政協委員提議組建上海交易所集團，擇機上市

﹡滬人大代表呼籲在臨港新片區試行「藍印戶口」

﹡抱團資產虹吸效應強，Ａ股兩融平倉預警客戶數大增

﹡人行２０億逆回購利率持平，淨回籠７８０億

﹡上海樓市調控加碼：法拍房納入限購範圍

﹡內媒表示工行上海證實叫停稅費貸，個人房貸正常發放

﹡北京將嚴查資金違規進入房地產市場和中介投機炒作

﹡滬樓市監管擴圍，傳工行上海購房稅費貸產品被叫停

﹡據報上海房貸額度緊張，招行客戶無限期等待放款

﹡華晨集團表示涉１﹒６億人幣借款合同糾紛被銀行起訴

﹡易居預計今年全國商品房銷售面積同比下降１％左右

﹡廣州天河區予新落戶遊戲企業最多１﹒５億元人民幣獎勵

﹡民航局預計春運運輸旅客量３９００萬，與去年持平

﹡財政部表示去年國企營業總收入同比增２﹒１％

﹡華為明日發行今年第一期中票，規模４０億元人民幣



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒８％，台積電擬將車載半導體加價１５％

﹡傳台積電及聯電考慮將車用晶片提價最多１５％



《其他消息》﹡許智峯缺席聆訊，搶手機案上訴被駁回

﹡林鄭月娥稱希望拜登政府可以公平看待國安法

﹡警方拘捕３名中大男子，疑與中大保安站衝突有關

﹡投資基金公會料今年１月份中國和香港股票基金的流入情況理想

﹡陳智思稱內地來港人士將衝抵出走英國的香港居民

﹡本港去年出口貨值下跌１﹒５％，有形貿易逆差３４２２億

﹡香港１２月出口貨值按年升１１﹒７％，勝市場預期

﹡渣打表示疫情及疫苗成效未到位將限制本港次季經濟表現

﹡利嘉閣料今年工商舖買賣登記宗數反彈５１％

﹡屋宇署１１月批出２３份建築圖則及２２份入伙紙

﹡高力國際料今年香港樓價升５％，寫字樓租金跌７％；撤回非住宅物業印花

稅為市場「強心針」

﹡深股通額度全日用９﹒２億元；滬股通額度全日流走１５﹒５億元，陸股通

淨流出３５億

﹡德勤中國不建議港府現時推新稅種，應慎重考慮；德勤中國料港府本財年錄

２９１４億元赤字

﹡內地投資者首投港股損手過百萬，提告廣發證券誤導敗訴

﹡調查指本港投資者未來１２個月有興趣投資，普遍傾向投資股票

﹡傳李澤楷旗下特殊項目收購公司擬納斯達克上市，集資２０億元

﹡屯門帝御．嵐天首推１１２伙，折實價２９９﹒９萬起

﹡按揭證券公司與三菱日聯銀行簽基建貸款銷售合作框架諒解備忘錄

﹡美聯測量表示黃竹坑站港島南岸第五期入標反應符預期

﹡工總表示「工業」貢獻被低估，促修訂統計法助全面反映對經濟影響



《大國博弈》﹡中國新西蘭簽自貿協定升級議定書，擴航空金融等開放

﹡美企提３３７調查，工信部表示反對濫用、打壓正常競爭

﹡美國阻止世貿成立專家小組，審理香港製造標記爭端

﹡渣打主席表示拜登領導下的美國不會對中國手軟

﹡董建華稱中美兩國可在處理疫情、經濟及氣候變化合作

﹡據報中國與新西蘭自貿協定升級版今正式簽署

﹡中國外交部冀美方不要將科技問題政治化、武器化



《新冠肺炎》﹡本港今日新增６４宗確診個案，２１宗源頭不明

﹡食衞局表示二人限聚及晚市禁堂食等措施再延長一周

﹡民航局表示內地春節航班旅客可免費退票或改期

﹡宏利為港及澳客戶提供「接種疫苗副作用免費保障」

﹡林鄭稱受限區檢測有成效，逾２００人未強檢已跟進；將增加指定區域進行

檢測，找出隱形傳播鏈；已向中央爭取為港人引入國產疫苗

﹡許樹昌稱若果欄一帶強檢參與率逾九成，未必要封區

﹡港府表示盡量為受檢者提供多類型食物，罐頭八成有拉環

﹡黃錦星稱受限區１３宗個案與呈陽性污水樣本全可配對

﹡陳肇始料首批ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗２月下旬抵港

﹡報道指林鄭已向中央提出，冀國藥疫苗供港

﹡復星ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗獲批，中文取名「復必泰」

﹡政府擴大指定地區強檢，包括佐敦、油尖旺及紅磡；港府周四起恢復部分基

本公共服務

﹡本港再多兩名確診者離世，累計１７２人染疫死

﹡中疾控表示若病毒變異須進行疫苗升級，約兩個月可完成

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