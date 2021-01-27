  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2021 07:50

《華爾街內望》市場消化美企季績，美股微跌道指軟２２點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》聯儲局議息前夕，市場消化美國企業的季度業績，美股周二（
２６日）微跌，當中標指和納指曾破頂。
　　道指跌２２點或０﹒０７％，報３０９３７點。標指跌５點或０﹒１５％，報３８４９點。
納指結束五連漲，收跌９點或０﹒０７％，報１３６２６點。
　　投資者密切關注美企對今季的盈利預測，以證明更高的估值是合理，而據路孚特數據顯示，
８４間標指成份股公司當中，近８７％業績超出市場預期。
　　聯儲局今日將結束為期兩日的議息會議，預計政策聲明幾乎不會有變化，主席鮑威爾可能會
談及通脹問題。
　　新刺激方案磋商進展方面，參議院民主黨領袖舒默表示，必要時民主黨將在沒有共和黨支持
下，推進總統拜登的１﹒９億美元計劃。
　　個股方面，美國運通跌４﹒１３％，公司季度利潤下降１５％。Ｖｅｒｉｚｏｎ跌
３﹒１７％，公司季度盈利超預期，但預付費電話用戶遜預期。
　　３Ｍ漲３﹒２６％，公司受恵成本下降以及口罩、洗手液需求增加，上季盈利表現向好。通
用電氣漲２﹒７３％，公司今年的盈利預測樂觀，並強調季度自由現金流激增。微軟盤後漲
５﹒２％，其雲業務Ａｚｕｒｅ營收增長超預期。
　　另外強生漲２﹒７１％，公司預計將於下周初公布疫苗數據。遊戲零售商ＧａｍｅＳｔｏｐ
持續暴漲９２﹒７１％，散戶投資者持續大舉買入，沽空投資者紛紛需要補倉。
　　指標十年期國債收益率跌至１﹒０３６至１﹒０４％，並曾一度低見１﹒０２６％，創月初
以來最低。（ａｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/01/2021
【新冠疫苗】復星BioNTech疫苗獲批　首批疫苗下月抵港
財經熱話26/01/2021
港交所挫7%　騰訊美團各跌逾半成　港股獲利回吐767點穿三萬關
中國故事26/01/2021
《神州經脈》易綱暗示延續正常幣策　A股泡沫論再起　兩市應聲跌
香港要聞26/01/2021
【新冠肺炎】林鄭：向中央爭取國產疫苗供港　封區成效勝普及檢測
FOCUS26/01/2021
【FOCUS】拜登醞「戰略耐心」　北京謀七字破解
財經熱話26/01/2021
【預算前瞻】德勤中國：不建議港府現時推新稅種　應慎重考慮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】新城市廣場 X LEGO® 12生肖躍動新春利是封套裝

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Gogo Herbs 進口保健品專門店 - Charenda高效EPA成人魚油

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>