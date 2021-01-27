《華爾街內望》市場消化美企季績，美股微跌道指軟２２點

《經濟通通訊社２７日專訊》聯儲局議息前夕，市場消化美國企業的季度業績，美股周二（

２６日）微跌，當中標指和納指曾破頂。

道指跌２２點或０﹒０７％，報３０９３７點。標指跌５點或０﹒１５％，報３８４９點。

納指結束五連漲，收跌９點或０﹒０７％，報１３６２６點。

投資者密切關注美企對今季的盈利預測，以證明更高的估值是合理，而據路孚特數據顯示，

８４間標指成份股公司當中，近８７％業績超出市場預期。

聯儲局今日將結束為期兩日的議息會議，預計政策聲明幾乎不會有變化，主席鮑威爾可能會

談及通脹問題。

新刺激方案磋商進展方面，參議院民主黨領袖舒默表示，必要時民主黨將在沒有共和黨支持

下，推進總統拜登的１﹒９億美元計劃。

個股方面，美國運通跌４﹒１３％，公司季度利潤下降１５％。Ｖｅｒｉｚｏｎ跌

３﹒１７％，公司季度盈利超預期，但預付費電話用戶遜預期。

３Ｍ漲３﹒２６％，公司受恵成本下降以及口罩、洗手液需求增加，上季盈利表現向好。通

用電氣漲２﹒７３％，公司今年的盈利預測樂觀，並強調季度自由現金流激增。微軟盤後漲

５﹒２％，其雲業務Ａｚｕｒｅ營收增長超預期。

另外強生漲２﹒７１％，公司預計將於下周初公布疫苗數據。遊戲零售商ＧａｍｅＳｔｏｐ

持續暴漲９２﹒７１％，散戶投資者持續大舉買入，沽空投資者紛紛需要補倉。

指標十年期國債收益率跌至１﹒０３６至１﹒０４％，並曾一度低見１﹒０２６％，創月初

以來最低。（ａｌ）

