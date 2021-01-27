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即市新聞

27/01/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》輕鬆面對短期調整

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
４７﹒５％，局勢則均尚屬顯著向好。昨天（２６日）港股的沽壓實在不輕，本周一（２５日）
的升幅完全失去，不少股票於陰陽燭日線圖上都呈現利淡轉向形態，情況為近期所罕見。筆者認
為，投資者不應輕視這個現象，因淡友本周一被對手推至高位後，昨天竟有能力完全收回失地，
令短期調整浪正式展開的可能性大增，他們對後市的再跌幅度應有期望。況且，昨天的跌市是得
到高成交量配合的。
　　大家應已留意到，本欄已將長線實際持量分批下調至４７﹒５％（具足夠應市經驗者則為
６２﹒５％）。另一方面，筆者早前亦建議大家提早入市減持現貨；若各位現時長線動用了
４７﹒５％至５０％持貨，筆者認為是合適的。中線投資方面，筆者早前建議大家將實際持貨量
提早下調至７５％；若各位現時動用了５６﹒２５％至７５％，應是合適的。早人一步減了磅，
自然可以輕鬆面對短期調整，甚至樂於見到港股的跌幅擴大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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