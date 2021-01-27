《運籌帷幄－梁業豪》輕鬆面對短期調整

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和

４７﹒５％，局勢則均尚屬顯著向好。昨天（２６日）港股的沽壓實在不輕，本周一（２５日）

的升幅完全失去，不少股票於陰陽燭日線圖上都呈現利淡轉向形態，情況為近期所罕見。筆者認

為，投資者不應輕視這個現象，因淡友本周一被對手推至高位後，昨天竟有能力完全收回失地，

令短期調整浪正式展開的可能性大增，他們對後市的再跌幅度應有期望。況且，昨天的跌市是得

到高成交量配合的。

大家應已留意到，本欄已將長線實際持量分批下調至４７﹒５％（具足夠應市經驗者則為

６２﹒５％）。另一方面，筆者早前亦建議大家提早入市減持現貨；若各位現時長線動用了

４７﹒５％至５０％持貨，筆者認為是合適的。中線投資方面，筆者早前建議大家將實際持貨量

提早下調至７５％；若各位現時動用了５６﹒２５％至７５％，應是合適的。早人一步減了磅，

自然可以輕鬆面對短期調整，甚至樂於見到港股的跌幅擴大。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

