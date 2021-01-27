  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》跌了！怎辦？

　　《缸邊隨筆》市跌了！怎辦？按幾條原則來辦。
　
　　（１）君子不立危牆下；
　
　　（２）有懷疑便退出；
　
　　（３）射水喉直上來的，會直跌回去；
　
　　（４）沒有盈利（Ｅ）的股票，不可長持；
　
　　（５）借來的錢，遲早要還。
　
　　逐項講：
　
　　（１）大市跌，不是所有股都跌，對比前日和昨日的板塊表現，對比恆指成分股表現，看哪
些是
　
　　（ａ）升多跌少，暫留，看多數天；
　
　　（ｂ）升多跌多，出；
　
　　（ｃ）升少跌少，也出；
　
　　（ｄ）升少跌多，急出。
　
　　不用解釋了。
　
　　（２）上文（１）的（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）項都是明白的要出，但碰上（１）（ａ）升多
跌少，出不出？
　
　　問自己，你持貨心安嗎？想想這些股，在明天會否跌？如不安心，明天股或會跌，就是有懷
疑，也出。
　
　　（３）對上文的（１）（ａ）如經過（２）的考量，仍未有明切決定去留的話，就要考慮該
股是否在近日坐直升機上來，因為射水喉原理，直上的，回直下。
　
　　（４）在一個大升市裏，是雞犬股皆升，但在個跌市裏，凡是沒有盈利（Ｅ）或盈利少的，
一般都易跌，除非有關股是有甚麼的業務擴張大計或新生產線落成，而之前的盈利拿了去做擴張
用。
　
　　（５）政府忠告，還得起先好借，因為有借要有還，大市之前因北水南下而升，這些北水會
不會回北？還是一直南留？還有沒有新北水南下？不知，那就要今日之後，日日對比板塊表現和
恆指成分股表現，每日都做對比，就可知北水的可能流向。
　
＊今日出貨為主＊
　
　　另個更重要的，是你買股的資金是借來的嗎？若是，也要立即還，即要即出貨。
　
　　今日此文，都是以出貨為主？是。
　
　　這類的大跌市，後市可大可小，原因明天講，市道未發展到某個階段，講都是呃人。總之，
要怕星星之火，可以燎原（北水走呀！）。街頭火燭，你住街尾，是無鞋挽屐走還是看熱鬧等燒
到來才算？炒家首要之務，是保本，不蝕，而不是求賺，賺少兩個價位，唔死人，火燒眼眉才死
人。如無此憂，筆者都不會寫昨日之文。
　
　　阿媽教落：花無百日紅，人無千日好，戰戰兢兢才可留得青山在。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/01/2021
【新冠疫苗】復星BioNTech疫苗獲批　首批疫苗下月抵港
財經熱話26/01/2021
港交所挫7%　騰訊美團各跌逾半成　港股獲利回吐767點穿三萬關
中國故事26/01/2021
《神州經脈》易綱暗示延續正常幣策　A股泡沫論再起　兩市應聲跌
香港要聞26/01/2021
【新冠肺炎】林鄭：向中央爭取國產疫苗供港　封區成效勝普及檢測
FOCUS26/01/2021
【FOCUS】拜登醞「戰略耐心」　北京謀七字破解
財經熱話26/01/2021
【預算前瞻】德勤中國：不建議港府現時推新稅種　應慎重考慮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】新城市廣場 X LEGO® 12生肖躍動新春利是封套裝

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Gogo Herbs 進口保健品專門店 - Charenda高效EPA成人魚油

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>