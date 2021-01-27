《神州民企》中教（８３９）折讓逾８％配股，籌廿億收購擴充業務

《經濟通通訊社２７日專訊》中教控股（００８３９）公布以先舊後新方式配售１﹒２２億
股，每股１６﹒６元，較前收市價每股１８﹒０８元折讓約８﹒１９％，相當於公司現已發行股
本約５﹒６７％，經認購擴大的已發行股本約５﹒３７％。
認購所得款項淨額估計約為２０﹒１２６億元。公司擬將認購所得款項淨額用作潛在收購項
目，和擴充及發展集團於大灣區的新校舍。（ｋｉ）
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