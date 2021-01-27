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27/01/2021 13:48

【Ｂ仔回吐】黃志陽：生科股獲利回吐正常前景仍佳，信達生物吼買

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒２７日專訊》未有盈利的生物科技股「Ｂ股」（公司簡稱有「Ｂ
」字標記）今日全面回吐，大幅跑輸大市，主要是中資券商沽貨。藥明巨諾（０２１２６）半日
收４０﹒９元跌近１１％，歐康維視（０１４７７）、啟明醫療（０２５００）均跌７﹒５％。
去年中「除Ｂ」的君實生物（０１８７７），今早更急跌逾１２％報７９﹒０５元，傳出股東王
樹君以每股８２﹒１２元減持９５０萬股，套現約７﹒８億元。
　　「Ｂ股」話雖今日大幅下跌，惟不少此前升幅甚巨，今日調整相比只屬「輕微」。安山資本
資產管理部董事黃志陽向《經濟通通訊社》表示，「Ｂ股」生物科技公司大多未有實際收入，只
是處於臨床研究階段，依靠部分產品消息跑出。該板塊早前一度被熱炒，現時稍有回落屬正常。
　　黃志陽認為，生物科技仍然是大趨勢，於國內市場大，看好該板塊今年有望跑嬴大市。因此
，他建議，持有相關股份的投資者不需恐慌，可繼續持有，而未有貨的投資者可以趁回吐入手。
　　康希諾（０６１８５）今早股價亦隨板塊大幅下跌７％。黃志陽指出，康希諾以疫苗為主打
業務，因其他國家陸續推出疫苗而股價升勢受限，故投資者選擇「Ｂ股」以可預測前景為重，做
足功課考慮研發醫藥及科技前景。當中，他看好信達生物（０１８０１），建議投資者可待其回
落至廿天平均線（約９０﹒５３元）水位入市。醫藥股當中，他推介藥明系的藥明康德（０２３
５９），同樣以廿天平均線（約１７２﹒４３５元）入市時機。

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