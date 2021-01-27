港股高開１６５點報２９５５６點，國指漲７８點，科指揚８８點

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股三大指數輕微回吐，市場關注美企業業績公布，亞洲

股市今早走勢不一，日經漲１７１點，台北指數跌２８７點，港股方面則高開１６５點。中金建

議長期投資者加倉中海油（００８８３），消息刺激股價高開逾４％，為表現最佳藍籌；易岡表

示螞蟻問題解決後，事情將重回正軌，阿里巴巴（０９９８８）今早高開逾３％，帶動大市氣氛

。恆生指數報２９５５６，升１６５點或升０﹒５６％，主板成交１２９﹒３６億元。國企指數

報１１７７３，升７８點或升０﹒６７％。恆生科技指數報１００５５，升８８點或升０﹒８８

％。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒３０３％，報４２﹒７５０元；港交所（００３８

８）無升跌，報５１３元；騰訊（００７００）跌０﹒３４８％，報７１６﹒０００元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒５９％。建行（００９３９）升１﹒４８５％，報６﹒１５

０元；友邦（０１２９９）跌０﹒５９６％，報１００﹒１００元，以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅１﹒９６％。美團（０３６９０）跌１﹒７４３％，報３７２﹒０００元，以現價計

，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒９５％。阿里巴巴（０９９８８）升３﹒３１５％，報２６１

﹒８００元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油（００８８３） ７﹒９３０元 升４﹒３４２％

阿里巴巴（０９９８８） ２６１﹒８０元 升３﹒３１５％

舜宇（０２３８２） ２２０﹒２０元 升２﹒８９７％

中石化（００３８６） ３﹒８６元 升２﹒６６０％

百威亞太（０１８７６） ２５﹒４０元 升２﹒００８％

恆安（０１０４４） ５５﹒３０元 升１﹒９３５％

九置（０１９９７） ４３﹒２０元 升１﹒６４７％

工行（０１３９８） ５﹒１１元 升１﹒５９０％

中聯通（００７６２） ４﹒５３元 升１﹒５７０％

港鐵（０００６６） ４４﹒４０元 升１﹒４８６％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２６１﹒８０元 升３﹒３１５％

眾安在線（０６０６０） ５１﹒４５元 升３﹒１０６％

舜宇（０２３８２） ２２０﹒２０元 升２﹒８９７％

平安好醫生（０１８３３） ９６﹒００元 升２﹒８９４％

中芯（００９８１） ３０﹒８５元 升２﹒３２２％

京東健康（０６６１８） １７４﹒５０元 升１﹒９２８％

阿里健康（００２４１） ２６﹒５５元 升１﹒９１９％

新東方在線（０１７９７） ２５﹒９０元 升１﹒７６８％

比亞迪電子（００２８５） ６１﹒８５元 升１﹒７２７％

閱文（００７７２） ６４﹒００元 升１﹒５８７％

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（ｕｌ）

