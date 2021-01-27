《盤後部署》恒指收穿十天線或預示後市回調，支持位２８５００點

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股三大指數輕微回吐，市場繼續關注美企業績公布。港
股走勢波動，恆指今早受惠油股帶動下高開１６５點報２９５５６點，上日急跌的騰訊
（００７００）沽壓未減，美團繼續回吐，港股一度下挫１９６點見２９１９４點。今日醫藥板
塊回落，內需消費品股表現分化。恆指收跌９３點或０﹒３２％，報２９２９７點，為今年以來
首度跌穿十天線（２９３７６點），主板成交２５５１﹒２５億元，少８﹒５％。國指報
１１６５１，跌４４點或０﹒３８％。科指報９８０７，跌１５９點或１﹒６％。
今日北水經港股通淨流入錄得２３５﹒３億元，多６８﹒７％，創逾一周高。
Ａ股兩市反覆靠穩，上證綜指報３５７３點，升３點或０﹒１１％；深證成指報１５４１３
點，升６１點或０﹒４％，總成交９２３１﹒４８億人幣，少近９％。
＊中國春運明起開始，倡就地過年國鐵削班＊
中國共４０日的春運由明天起開始。中國國務院聯防聯控機制簡介提出過年政策分級分類，
高風險地區群眾要嚴格執行「就地過年」，中風險地區群眾原則上「就地過年」，低風險地區非
必要不出行，確實需要出行的，亦不要前往高風險地區。國鐵集團公布，疫情關係，多區推出減
少人員流動的引導或限制性措施。全國鐵路春運客流將下調至２﹒９６億人次，仍較去年多
４０﹒６％。內地民眾新年期間減少出行和聚會，或打擊對交通和內需消費品的需求，相關企業
營利增長空間收窄。
歐盟委員會主席馮德萊恩在達沃斯世界經濟論壇會議發表演說，促請美國政府，共同制訂限
制Ｆａｃｅｂｏｏｋ或Ｔｗｉｔｔｅｒ等科技巨擘權力的規則，以打擊網絡假新聞等衝擊西方民
主的問題。他認為，不能單純從自由競爭的角度考慮網絡問題，同時也涉及民主制度、國家安全
，以及資訊質素等問題，有必要限制科技巨擘的網絡權力。
＊北水流入增主板成交跌，投資者或套現抽新股＊
今日恆指反覆下仍收穿十天線，是一個頗重要的啟示，反應大市有機會開始向下或升勢放緩
，不過離Ａ股農曆新年假尚有約兩周，短線大跌誘因依然不大，２８５００點，即二十天線和保
力加通道中軸位置應有支持；而現時牛證重貨區在２８８００至２８８９９點，投資者可作參考
。對上阻力位於前一個高位３０１９１點。
明日是港股期指結算日，市況或稍為波動。
另外，快手ＩＰＯ認購反應相當熱烈，兩個月及以下港元拆息全線走高。今日北水流入多近
七成，但主板成交反而回落，有機會是部份投資者套現抽新股，令大市下跌。預期今年港股陸續
有多隻大型中概股上市，投資者下次遇到相同情況，可多加注意。（ｎｓ）
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