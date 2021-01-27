《窩輪豪情－梁業豪》吉利汽車短期淡勢已成

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、資

訊科技業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為香港電訊（０６８２３）、康師傅（００３２２）與中通快遞（０２０５７），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選俄鋁（００４８６）、李寧（０２３３１）與中國財險（０２３２８）。

吉利汽車（００１７５）昨天（２６日）於３６﹒４５元遇到很大的阻力，今早（２７日）

股價曾一度低見３１﹒００元，迫近日線圖保歷加通道中軸。但由於該通道中軸支持仍在上移中

，料可暫時限制股價的再跌空間。３６﹒４５元為ＳＡＲ極點高位，買家須攻抵其上企穩，方有

作為。此外，本月１５日低價３０﹒２０元屬於短期重要支持位，不容有失。圖表形勢現屬偏淡

，於ＳＴＣ或ＭＡＣＤ轉好前，我們應假設短期調整已經展開；即使有意買入此股，亦宜暫作觀

望，耐心等候良機。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

