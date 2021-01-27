《古臣周記－古臣》物管前景睇好，世茂服務潛力高可追落後！

《古臣周記》魚缸短期衝上三萬點後，出現調整，強勢股更出現震倉！另外，全球疫情依然

嚴峻，近期ＶＩＸ恐慌指數走高，「孖屐」避險情緒增加，不少資金先落袋，部分或流入較落後

或者避險板塊，相信物管股係資金選擇之一。

古臣依然睇好物管行業前景，主是為行業收入及增長穩定，物業管理費定期繳付現金流風險

低。其中本月初神州發布《關於加強和改進住宅物業管理工作嘅通知》，有數個要點大家需要留

意。第一，鼓勵有條件嘅物業服務企業向養老、家政、房屋經紀等領域延伸。這意味物業企業經

營權限逐漸放寬。第二，促進物管企業厘清管理邊界，明確各方責任，有助於提升社區管理嘅效

率。第三，鼓勵探索「物業服務＋生活服務」模式，有望加速物管企業在社區增值服務方面嘅探

索與落地，提升物管企業盈利空間。第四，提出引導業主與物業服務企業通過合同約定物業服務

價格調整方式，令行業收費市場化，未來優質物管企業有望獲得更大嘅議價權。



＊孖屐到底鍾意咩類型物管股？＊



目前魚缸已有約３０間神州物管股上市，惟孖屐資金有限，資金當然選擇最優質或最有潛力

嘅物管佬。到底孖屐依家鍾意咩類型物管佬呢？有數個方面可以留意。第一，母公司屬前列房企

，此為首要因素。若處於惡劣嘅經濟及行業環境，具實力嘅母公司起碼能為該物管子公司繼續提

供管理面積，確保物業公司嘅下限。第二，外拓能力佳，因擺脫母企依賴，公司有能力自己獲取

新合約，亦為管理得宜及有口碑嘅表現，反映公司實力。第三，商業物管元素。商業物管普遍每

平方咪收取嘅管理費較住宅及公共合約高，毛利表現更佳，此亦是華潤萬象（０１２０９）及寶

龍商業（０９９０９）備受孖屐追捧原因。第四，在管面積及合約面積能否大幅增長。第五，公

司未來能保持高增長。



＊資金總有追落後一刻＊



此外，由於中央政府保持房住不炒、三條紅線及收緊房地產行業等政策，市場擔心內房增長

放緩，自然拖累物管股，資金必然未完全恢復對物管嘅信心。所以，依家資金對物管股非常揀擇

，即使有關企業近年業績如何高增長，若未能滿足上述條件，基本炒唔起，形成強者恆強，弱者

依舊之局面。然而，本月初物管股曾因《關於加強和改進住宅物業管理工作嘅通知》嘅通知，大

部分物管股升勢無以為繼，惟符合上述條件嘅物管股如碧桂園服務（０６０９８）、永升生活（

０１９９５）、融創服務（０１５１６）、華潤萬象及恆大物業（０６６６６），基本上直接炒

爆，不予大家上車機會，當然令人沮喪。然而，當龍頭或資金短期喜愛嘅公司估值過高，短期或

有調整獲利誘因，資金將流落有潛質嘅落後同業，古臣就看好世茂服務（００８７３）。



＊世茂服務仍未重返招股價有得諗＊



首先，世茂服務母公司世茂集團（００８１３）為神州最具實力嘅內房股之一。以去年銷售

金額計算，世茂集團達３００３﹒１億人仔排名第八，已符合強大母公司首要條件。第二，公司

暫時在物業管理服務嘅開拓第三方合約能力較弱，因為公司成立日子相對較晚，惟第三方合約佔

比已從２０１７年嘅１﹒２巴仙，增加至去年上半年嘅１４﹒５巴仙。公司品牌聞名遐邇，往後

獲取更多協力廠商合約並非難事。

為何世茂服務未能完全滿足上述條件，阿臣仍認為買股有利可圖？首先，以主要半新物管股

去講，其實只有世茂服務仲返招股價１６﹒６銀。而睇返市盈率，據彭博綜合預測，再以本日中

午收市價１４﹒２６銀計算，２０２０年預測市盈率約４５倍，２０２１年預測市盈率約２７倍

，以其近年嘅增長速度，估值並不昂貴，重返招股價並非難事，因為公司根本未炒作過！

此外，世茂服務發布盈喜嘅機會高。該公司去年中期純利按年增１２５﹒４巴仙，收入亦按

年增８５巴仙，以該公司嘅規模及行業穩定性，中期業績有此成績，料下半年業績對辨。管理面

積亦是觀察要素，公司管理面積保持高增長。截至去年中期，該公司共管理２９３項物業，長三

角地區及華南地區分別有１０３項及９９項，而此區域嘅平均管理非較高，亦係公司嘅優勢。



＊世茂服務潛力佳＊



另外，世茂服務招股書提到有利潤保證協議，到２０２１年１２月３１日，如果世茂服務嘅

淨利潤少於１１﹒７億銀人仔（同比增加約２０４巴仙），綜合收益少於８１億銀人仔（同比增

加約３１３﹒８巴仙），其背後嘅戰略投資方紅杉資本和騰訊（００７００）就有權要求世茂集

團向其轉讓額外股份或支付賠償金額。其實上述頗有些豪賭意味，不過公司有如此雄心，相信可

以增孖屐對公司增長前景嘅信心。

再者，截至去年中期公司現金流充裕，有逾１７億現金在手，而公司策略已確認在未來數年

繼續併購擴張，可憧憬公司有更多現金併購同行增市佔率。

從圖表觀之，近期走勢較差，建議若調整至１３﹒５銀可買第一注，企穩１４﹒５銀以上可

加注。短線目標先上望招股價１６﹒６銀，惟需耐心持有。

阿臣個倉今次唔買貨亦唔賣貨住，始終依然看好後市，目前新舊經濟股並重，組合暫時已經

夠玩！世茂服務今次唔買住，除非跌到１３﹒５銀！雖然個倉目前只剩低３３６４銀，不過世茂

服務跌到買入價嘅話，阿臣就會沽Ｄ貨套現換馬！



表列截至１月２７日中午１２時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３４１﹒００ １３４１０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ ９５﹒４５ １９０９０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ５１６﹒５０ ５１６５０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ １１０﹒００ １１０００

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４３﹒１５ ８６３００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３７０﹒４０ １８５２０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ ２２﹒１５ ４４３００

福萊特玻璃 １０００股 ３２﹒６０ ３３﹒００ ３３０００

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股票市值 ： ２７７２７０元

剩餘現金 ： ３３６４元

組合淨值 ： ２８０６３４元

組合本月收益表現： ＋８﹒１％（截至上月底止組合淨值：２５９６３４元）

組合累計收益表現： ＋１６７﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１月２７日中午１２時正

