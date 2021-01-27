《談國論企－黎偉成》料中美重新合作可減矛盾分歧

《談國論企》美國總統拜登在２０２１年１月２０日宣誓作出的就職演講，以《團結美國》

為題集中談論特別是防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９等美國事務，是務實之舉。即使未有詳論國

際觀，惟拜登一直是不主張「新冷戰」和不「全面脫勾」作為其一貫的對華政策，相信中美今後

一段時期會重新返回有矛盾、有分歧而有互聯、有合作關係，對兩國以至世界都屬利多於弊的事

情。



＊拜登政府回復理性可改善中美關係＊



即使上台僅僅幾天，但從拜登的政治安排，可揣測其對外政策的若干端倪：（甲）拜登在１

月２２日先後與加拿大總理杜魯多、墨西哥總統洛佩斯通電話，並準備於１月２５日星期一的一

個星期與歐洲領導人舉行電話交談，暫時未有與中日韓等領導人聯繫的安排，先後有序，屬合理

和明智的做法，因（１）加、墨是美國在北美洲的兩個鄰邦，三國已有自由貿易協議，關係密切

，穩鄰可以安邦。和（２）與歐洲諸國，乃傳統盟友，並有北約組織作為政治、經濟等許許多多

方面的聯繫和合作，關係重要。

相信（３）拜登會很快便陸續與中、日、韓以及印、澳等亞太區國家的領導人接觸，理由為

這是世界人口最多而又經濟快速增長的大區域，特別是中國，在防控惡疫及重新推動經濟復甦等

多個方面取得相對良好效益，就得好好重視和合作。

凡此，可見拜登的決策和做事，是先後有序、循序漸進的有步驟的行進，相對理性及溫和，

一洗特朗普這個美帝國白人霸權主義者的橫行霸道惡態。

重點的看（乙）對華政策。拜登一貫不主張以「新冷戰」和「全面脫勾」的對待美、中關係

，且據稱在１月２０日的一次公職人員宣誓儀式期間，憶及在２０１１年與中國領導人在一起的

往事，引人以若干遐思，故亦對其內閣特別是對華事務的閣員有頗不少鷹派人物作出太多不必要

的憂疑。

此說可印證於尚為拜登提名為美國國家安全委員會印太協調員坎貝爾，於１月１４日出席美

國智庫亞洲協會的線上研討會，以《美中關係未來：實事求是》為題發言之重點，為：（一）兩

國關係不再「直線下墜」，因（Ｉ）「若沿著當前道路走下去，將陷入可怕境地，某些方面可能

比冷戰更糟糕」，所言甚是。特朗普此一混世魔王，以「美國優先」為幌子實際是「特朗普優先

」，也就要攬炒全世界以凸顯其「優」，特別是對中國先後在經貿、科技、企業、人員以至政治

等全方位的攬炒，始使中美關係「直線下墜」。

由是坎貝爾表示（ＩＩ）「考慮到兩國經濟互相依賴，對雙方、區域和全球造成的損害會更

大」，而「明智的做法是雙方都暫停目前「針鋒相對」的做法，各退一步；然後向對方邁進一步

，釋放願意建立可行關係的信號」，同樣要指出的是「針鋒相對」，是特朗普攬炒引發中國不能

不後發反制之道。我認為「各退一步」，當然要始作俑者的美方先退，否則中方因受害甚深而難

退，又難以建立可行關係矣。



＊須防美國民主共和兩黨歷來反華同識＊



如中美能否「各退一步」，便有可能如坎貝爾所言之（二）「中美關係最重的特質應是可預

測性、穩定性和清晰性」，即使此策非基辛格強調的互信，但可以做到「可預測性、穩定性和清

晰性」的地步，總比特魔之隨意攬炒，要好千千萬萬倍。尤其是（ｉ）「可預測性」，在混世魔

王特朗普「當道」底下，只憑一己之惡思，作出的極端劣行，就完完全全沒有可預測性，中方只

有水來土掩，和作出被動式的後發反制，是為「直線下墜」之因。坎貝爾要有「預測性」，中方

該是求之不得。此當然會有穩定性和清晰性。

坎貝爾建議（ｉｉ）「中美應著眼於建設和發展可行關係，例如從撤銷互逐記者措施、放寬

簽證限制、重開領事館等開始「小步走」，不要太有雄心」，和「如果總想要發表戰略聲明，往

往會失敗」，所言亦對。

再從（三）坎貝爾明確也表示「美國現在需要集中精力解決自己的問題，包括新冠疫情下健

康、經濟、社會等各方面挑戰」，其言是在拜登宣誓就職美國總統之前６日，便可在相當程度反

映出拜登政府是相對理性和務實處理中美關係。



＊中國須如美方視對方為敵人否則吃大虧＊



但美國民主、共和兩黨從來就是以壓制中國作為「傳統政策」，不僅在中華人民共和國於

１９４９年１０月１日便反華反共，就在中國改革開放逾４０年現成為世界第二大的經濟體系，

對華政策未有太大改變，只是在利益上作出不同時期的不同改變。

中國對美的關係，應採取「亦友亦敵」的思維，不僅繼續謀求兩國作最大程度的合作，但在

美方視中國為傳統「天敵」的情況底下，亦得把美方視作為中國敵人，否則便得容易可大虧；更

重要的是：努力搞好中國本身的政治經濟和人民生活，始能夠在國際爭取應有話語權和合法合理

的權益和利益。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

