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即市新聞

27/01/2021 09:23

《異動股》中海油升逾４％冠藍籌，中金建議長期投資者加倉

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中金公司表示，ＭＳＣＩ和富時羅素將中海油（００８８３）
剔除出部分指數系列的決定１月２７日生效，事件風險已基本反映在近期的交易中，而公司的基
本面、生產和經營並未改變，考慮到ＥＴＦ的潛在調倉，如果股價出現大幅波動，建議長期投資
者加倉。
　　中海油開升４﹒３４％，報７﹒９３元，破二十天（７﹒６５７元）、五十天（７﹒７５６
元）、百天線（７﹒７６３元），成交約３﹒７１億股，涉資２８﹒４０億元，為開市表現最佳
藍籌。
　　中金認為，中海油在成長前景、成本控制和長期股息率方面都優於同行，維持增持評級和１
０﹒３元的目標價，較現價有２９﹒８９％上漲空間。
中石化（００３８６）開升２﹒６６％，報３﹒８６元；中石油（００８５７）升１﹒２４％，
報２﹒４４元。
　　３月紐油期貨暫報５２﹒７３美元，升０﹒１２美元或０﹒２３％。
　　現時，恆生指數報２９５５６，升１６５點或升０﹒５６％，主板成交１２９﹒３６億元。
國企指數報１１７７３，升７８點或升０﹒６７％。恆生科技指數報１００５５，升８８點或升
０﹒８８％。
　　即月期指新報２９５９６，升１５１點，高水３９點。即月國指期貨報１１７７８，升７２
點，高水４點。即月科指期貨新報１００７６，升１３３點，低水６６點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　　　（００８８３）　　　７﹒９３元　　　升４﹒３４％
　　中石化　　　（００３８６）　　　３﹒８６元　　　升２﹒６６％
　　中石油　　　（００８５７）　　　２﹒４４元　　　升１﹒２４％
　　中海油服　　（０２８８３）　　　８﹒８０元　　　升０﹒１１％
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　　３﹒４２元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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