《異動股》中海油升逾４％冠藍籌，中金建議長期投資者加倉

《經濟通通訊社２７日專訊》中金公司表示，ＭＳＣＩ和富時羅素將中海油（００８８３）

剔除出部分指數系列的決定１月２７日生效，事件風險已基本反映在近期的交易中，而公司的基

本面、生產和經營並未改變，考慮到ＥＴＦ的潛在調倉，如果股價出現大幅波動，建議長期投資

者加倉。

中海油開升４﹒３４％，報７﹒９３元，破二十天（７﹒６５７元）、五十天（７﹒７５６

元）、百天線（７﹒７６３元），成交約３﹒７１億股，涉資２８﹒４０億元，為開市表現最佳

藍籌。

中金認為，中海油在成長前景、成本控制和長期股息率方面都優於同行，維持增持評級和１

０﹒３元的目標價，較現價有２９﹒８９％上漲空間。

中石化（００３８６）開升２﹒６６％，報３﹒８６元；中石油（００８５７）升１﹒２４％，

報２﹒４４元。

３月紐油期貨暫報５２﹒７３美元，升０﹒１２美元或０﹒２３％。

現時，恆生指數報２９５５６，升１６５點或升０﹒５６％，主板成交１２９﹒３６億元。

國企指數報１１７７３，升７８點或升０﹒６７％。恆生科技指數報１００５５，升８８點或升

０﹒８８％。

即月期指新報２９５９６，升１５１點，高水３９點。即月國指期貨報１１７７８，升７２

點，高水４點。即月科指期貨新報１００７６，升１３３點，低水６６點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） ７﹒９３元 升４﹒３４％

中石化 （００３８６） ３﹒８６元 升２﹒６６％

中石油 （００８５７） ２﹒４４元 升１﹒２４％

中海油服 （０２８８３） ８﹒８０元 升０﹒１１％

Ｆ三星原油期（０３１７５） ３﹒４２元 無升跌

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（ｎｓ）

