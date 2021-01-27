《午市前瞻》港股短期受制前高位３０１９１點，支持位看十天線

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股三大指數輕微回吐，市場關注美企業績公布，亞洲股

市今早走勢不一，港股走勢波動，恆指今早受油股帶動下高開１６５點，惟科技股跌勢加劇，加

上吉利（００１７５）、藥明（０２２６９）回吐顯著，港股一度下挫１９６點，低見２９１９

４點，但在阿里（０９９８８）、匯控（００００５）帶動下，恆指中午收市前則再度抽升，最

終收報２９４５４點，升６２點或升０﹒２１％，主板成交１５６５﹒３４億元。國企指數報１

１７２４，升２８點或升０﹒２５％。恆生科技指數報９８８５，跌８１點或跌０﹒８２％。

內地股市輕微下跌，上證綜合指數報３５６８，跌１點，成交２５３８﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１５３４０，跌１２點或跌０﹒０８％，成交３３５４﹒９８億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）升０﹒６８％，報５１６﹒５元；騰訊（００７００）

跌０﹒２１％，報７１７元，暫兩連跌累計跌幅６﹒４６％；友邦（０１２９９）跌１﹒３４％

，報９９﹒３５元；人民銀行行長易綱表示，螞蟻問題解決後事情將重回正軌，阿里巴巴（０９

９８８）升３﹒３１％，報２６１﹒８元。



＊中金唱好油股受捧，科指股曾一度急跌＊



中海油（００８８３）一度上漲７﹒６％，創１月１４日以來最大升幅，中金公司早前表示

，ＭＳＣＩ和富時羅素將中海油剔除出部分指數系列的決定１月２７日生效，考慮到ＥＴＦ的潛

在調倉，如果股價出現大幅波動，建議長期投資者加倉。中海油半日收升４﹒６１％，報７﹒９

５元。中石化（００３８６）升１﹒０６％，報３﹒８元；中石油（００８５７）升２﹒４９％

，報２﹒４７元。

早前急升的科指股，今日該板塊普遍下挫，拖累大市氣氛，華虹（０１３４７）跌６﹒４３

％，報４９﹒５元；明源雲（００９０９）跌５﹒３６％，報５０﹒３元；心動（０２４００）

跌４﹒７４％，報６０﹒２５元；祖龍娛樂（０９９９０）跌３﹒７％，報２０﹒８５元；

微盟（０２０１３）跌３﹒４４％，報２３﹒８５元。

惠譽評級發表報告指，年初新增的新冠確診病例在中國各地零星散發，對中國工程建設企業

造成的影響較小，部分基建股有資金流入，中車（０１７６６）升４﹒７２％，報３﹒５５元；

中鐵（００３９０）升０﹒２７％，報３﹒６６元；中鐵建（０１１８６）升１﹒０６％，報４

﹒７５元；中交建（０１８００）跌０﹒２７％，報３﹒６８元，暫連跌６日累挫９﹒１４％。



＊快手首日孖展強勁港銀造好，野村唱好三大內銀股價揚＊



新股快手（０１０２４）在港公開發售認購反應相當熱烈，匯豐於首日認購錄得超過１００

０億元ＩＰＯ貸款申請的紀錄新高，本港部分銀行股連帶受惠，匯控（００００５）升１﹒３％

，報４２﹒７５元；渣打（０２８８８）升０﹒９３％，報４８﹒７元。另外，恆生（０００１

１）跌０﹒０７％，報１４１﹒７元，暫四連跌累跌３﹒２８％。東亞（０００２３）跌０﹒４

８％，報１６﹒５８元。

野村發表研究報告指，中國銀行業盈利在去年第四季的「Ｖ型」反彈已可確認，預期內地銀

行業基本面將持續改善，受消息影響，內銀股撐起大市表現，建行（００９３９）升０﹒８３％

，報６﹒１１元；工行（０１３９８）升１﹒７９％，報５﹒１２元；招行（０３９６８）升２

﹒０１％，報６０﹒８５元；中行（０３９８８）升１﹒１２％，報２﹒７２元；交通銀行（０

３３２８）升０﹒９３％，報４﹒３５元；郵儲行（０１６５８）報５﹒５３元升２﹒９８％。

光伏股早前急升，今早終現沽壓，卡姆丹克（００７１２）跌１０﹒７５％，報０﹒８３元

；保利協鑫（０３８００）跌５﹒２８％，報２﹒５１元；信義光能（００９６８）跌４﹒３４

％，報１８﹒０６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒２５％。新特能源（０１７９

９）跌７﹒７２％，報２５﹒１元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１１﹒９３％。金風

（０２２０８）跌３﹒２８％，報１７﹒７元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒８％

。

生科股亦見獲利回吐，君實（０１８７７）傳股東減持，股價半日收７９﹒０５元跌１２﹒

１７％；藥明巨諾（０２１２６）報４０﹒９元跌１０﹒８９％；康方生物（０９９２６）報５

１﹒８元跌６﹒６７％。



＊黃志陽：期指結算前大市升勢受壓＊



本周四（２８日）為期指結算日，部份早前領漲板塊今日均出現回吐，安山資本資產管理部

董事黃志陽向《經濟通通訊社》表示，恆指短期上升受壓。他續稱恆指近日上升高達逾５００點

，部份板塊都需要「唞唞」。短期看恆指受制於本周一高位３０１９１，亦是２０１９年４月至

今的高位，支持位看十天線位（現時約２９３９０點）。

黃志陽認為目前市場流通性和消費力都高，如騰訊跌至約７００元即見反彈。加上市場預期

聯儲局議息將按兵不動，故此他對後市仍保持樂觀。黃志陽建議投資者待大市整固後可留意回吐

的ＳａａＳ及科技股，該股現價已見吸引。黃志陽又指，早前升勢強勁的汽車板塊被官媒批評浮

誇，股價或需較多時間調整。（ｋｉ、ｕｌ）

