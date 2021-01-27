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即市新聞

27/01/2021 15:55

《美元走勢－羅明立》中新簽進階版貿協，可低位吸納紐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒７５　　　１０３﹒５９　　　１０３﹒６６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１７０　　　１﹒２１５３　　　１﹒２１６３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７５２　　　１﹒３７２３　　　１﹒３７４０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８７１　　　０﹒８８６２　　　０﹒８８６３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２４　　　７﹒７５１１　　　７﹒７５１３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國參議院通過前美聯儲主席耶倫的提名，成為美國首位女性財長。市場認為
耶倫出任財長或有助解決財政部及美聯儲存在的矛盾及分化局面。但亦有分析指，耶倫因缺乏政
治經驗，故未來政策需要取得更多跨黨派議員支持，或為財長上任帶來不少挑戰。美元匯價繼續
在９０至９１之間上落，未見突破，市場正等待新的經濟刺激方案公布，加上美聯儲即將公布議
息結果，投資者傾向觀望。
　
＊孔特辭任未顯著影響意大利債市＊
　
　　意大利總理孔特昨日（２６日）於內閣會議中宣布辭職，並尋求獲得總統馬塔雷拉授權，重
組一個獲得國會廣泛支持的新政府，以避過解散國會重新大選的政治危機。不過，由於新冠疫情
仍未消退，市場估計即使提前大選亦並非短期內能夠舉行，故孔特辭任並未為當地債市及歐元帶
來太大影響。歐元兌美元主要在１﹒２１及１﹒２２之間橫行。
　　中國與新西蘭簽署了進階版的貿易協定。根據該協定，使現時接近９９％由新西蘭輸往中國
的出口將可降低甚至豁免關稅。而當中的海關簽證亦將會被簡化。除了貨品外，新西蘭的服務業
，當中包括航空業、金融及教育等日後也可打進中國市場去。作為回報，新西蘭將要發出更多簽
證給予中文教師到當地教學，及放寬中國導遊於當地工作。協議現還等待新西蘭國會通過。協定
有利新西蘭經濟，紐元兌美元昨日升至０﹒７２５０，下方０﹒７１６０及０﹒７１００兩大支
持，可低位吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０１０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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