《美元走勢－羅明立》中新簽進階版貿協，可低位吸納紐元

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０３﹒７５ １０３﹒５９ １０３﹒６６

歐元╱美元 １﹒２１７０ １﹒２１５３ １﹒２１６３

英鎊╱美元 １﹒３７５２ １﹒３７２３ １﹒３７４０

美元╱瑞郎 ０﹒８８７１ ０﹒８８６２ ０﹒８８６３

美元╱港元 ７﹒７５２４ ７﹒７５１１ ７﹒７５１３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國參議院通過前美聯儲主席耶倫的提名，成為美國首位女性財長。市場認為

耶倫出任財長或有助解決財政部及美聯儲存在的矛盾及分化局面。但亦有分析指，耶倫因缺乏政

治經驗，故未來政策需要取得更多跨黨派議員支持，或為財長上任帶來不少挑戰。美元匯價繼續

在９０至９１之間上落，未見突破，市場正等待新的經濟刺激方案公布，加上美聯儲即將公布議

息結果，投資者傾向觀望。



＊孔特辭任未顯著影響意大利債市＊



意大利總理孔特昨日（２６日）於內閣會議中宣布辭職，並尋求獲得總統馬塔雷拉授權，重

組一個獲得國會廣泛支持的新政府，以避過解散國會重新大選的政治危機。不過，由於新冠疫情

仍未消退，市場估計即使提前大選亦並非短期內能夠舉行，故孔特辭任並未為當地債市及歐元帶

來太大影響。歐元兌美元主要在１﹒２１及１﹒２２之間橫行。

中國與新西蘭簽署了進階版的貿易協定。根據該協定，使現時接近９９％由新西蘭輸往中國

的出口將可降低甚至豁免關稅。而當中的海關簽證亦將會被簡化。除了貨品外，新西蘭的服務業

，當中包括航空業、金融及教育等日後也可打進中國市場去。作為回報，新西蘭將要發出更多簽

證給予中文教師到當地教學，及放寬中國導遊於當地工作。協議現還等待新西蘭國會通過。協定

有利新西蘭經濟，紐元兌美元昨日升至０﹒７２５０，下方０﹒７１６０及０﹒７１００兩大支

持，可低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０１０ １﹒２２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

