港府發行２５億美元綠色債券，其中５年期收益率為０﹒６３５％

《經濟通通訊社２７日專訊》香港政府今日宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售總發行額

為２５億美元的綠色債券，分為５年、１０年及３０年期，收益率分別為０﹒６３５％、

１﹒４１４％及２﹒４３１％，與同年期美國國債差距分別為２２﹒５、３７﹒５及６２﹒５基

點。

是次綠色債券發行共有３期，即５年期發行金額為１０億美元，１０年期為１０億美元，

３０年期為５億美元。

政府表示，環球投資者對這批綠色債券需求強勁：５年期及１０年期皆各自吸引逾其發行金

額５倍的認購金額，而３０年期則吸引逾其發行金額７倍的認購金額。



＊亞洲首個由政府發行的３０年期綠色債券＊



財政司司長陳茂波表示，是次綠色債券發售成功印證了投資者對香港的長遠信貸狀況及經濟

基調充滿信心。這筆交易能夠凸顯及運用香港作為區內領先綠色金融樞紐的優勢，進一步促進綠

色和可持續債券市場的發展。

是次發行的綠色債券為香港和區內的潛在發行人建立了全面的基準曲線。當中３０年期為亞

洲首個由政府發行的３０年期綠色債券，亦是香港特區政府目前所發行最長年期的債券。



＊六成半由亞洲區機構投資者認購＊



亞洲區的機構投資者反應尤其踴躍，奪得總發行額６５％。歐洲和美國投資者分別獲分配總

發行額的２０％和１５％，而該兩個地區的投資者對長年期的綠債有較明顯的偏好，合共取得

３０年期的一半發行額。

按投資者類別計，３４％分配予銀行、４６％予基金經理、私人銀行及保險公司，以及２０

％予中央銀行、主權基金及國際組織。

這批綠色債券是透過專為發行綠色債券而新設立的全球中期票據發行計劃發行，預期於２月

２日交收，於港交所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球ＡＡ＋以及惠譽ＡＡ－評

級。（ｃｌ）

