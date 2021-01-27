《再戰明天》英德財長出席ＯＥＣＤ討論會，美公布第四季經濟增長

《經濟通通訊社２７日專訊》明日（２８日），英德加拿大財長出席ＯＥＣＤ小組討論會，

美國公布第四季國內生產總值。



＊英德加拿大財長出席ＯＥＣＤ小組討論會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚７：３０ｐｍ，英國、德國、加拿大與意大利財長在

經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）小組討論會中發表講話。

明晚９：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登在一場線上活動中發表演說。



＊美國公布第四季國內生產總值＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布１２月零售銷售，年率料由０﹒６％降至下滑

０﹒５％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１月經濟信心指數，料由９０﹒４降至８９﹒５。９：００ｐｍ

，德國公布１月消費者物價指數，年率料由下滑０﹒３％升上０﹒７％。

９：３０ｐｍ，美國公布第四季個人消費及個人消費支出核心指數。美國第四季國內生產總值

（環比），季率料由３３﹒４％回落至４﹒２％。美國首次申請失業救濟金人數料由９０萬跌至

８７﹒５萬，連續申請失業救濟金人數料由５０５﹒４萬升至５０８﹒８萬。美國同時公布１２

月零售庫存及批發庫存。

１１：００ｐｍ，美國公布１２月新屋銷售，料由８４﹒１萬增加至８６﹒６萬。美國１２

月新屋銷售月率料由下滑１１％升上３％；美國１２月領先指標，料由０﹒６％跌至０﹒３％。



＊恆隆系派業績＊



在本港，明日，恆隆集團（０００１０）和恆隆地產（００１０１）公布業績。（ｈｏ）

