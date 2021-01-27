《本港樓市》差估署：上月樓價指數按月跌０﹒３９％，連跌三個月

《經濟通通訊社２７日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，去年１２月報３７９

﹒３點，按月跌０﹒３９％，連跌三個月，惟去年樓價指數仍錄得輕微升幅，全年樓價累計升０

﹒０３％。

其中，中小型單位樓價指數報３８１﹒６點，按月下降０﹒４７％，全年累跌０﹒１％。而

大型單位樓價指數則連升兩個月，最新報３１９點，按月升２﹒８７％，並帶動全年仍錄得

１﹒８５％的升幅。（ｙｗ）

