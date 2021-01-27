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27/01/2021 10:27

《本港樓市》差估署：上月樓價指數按月跌０﹒３９％，連跌三個月

　　《經濟通通訊社２７日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，去年１２月報３７９
﹒３點，按月跌０﹒３９％，連跌三個月，惟去年樓價指數仍錄得輕微升幅，全年樓價累計升０
﹒０３％。
　　其中，中小型單位樓價指數報３８１﹒６點，按月下降０﹒４７％，全年累跌０﹒１％。而
大型單位樓價指數則連升兩個月，最新報３１９點，按月升２﹒８７％，並帶動全年仍錄得
１﹒８５％的升幅。（ｙｗ）

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