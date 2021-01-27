【風水指數】中信里昂：牛年恒指８月見頂回吐，看好旅遊物流業

《經濟通通訊社２７日專訊》中信里昂證券發表２０２１年風水指數報告，預測新一年恆指

的走向及相對表現。報告預料港股年初下滑後反彈，將於８月到達高點並調整，並於年末再走高

。



＊恆指八月見頂回吐，年尾再發力＊



報告指，恆指本為「土雞」但遇到金牛，土生金並滋養金，隱藏財富的標記命裡有火，對五

行里的金不是特別好，但火生土可能對恆指土雞有利，財富虛位以待，但比之以往略有不及。

里昂稱，鼠年的辛勤工作將延續至牛年，因此要到３月某個時點人們才會意識到牛沒有恪守

本分，股市陷入低點。春末，鼠牛化干戈為玉帛，金牛喚醒自己，開始投入工作，股市開始上揚

，並預計８月前後觸頂。秋收時節將出現獲利回吐，有兩個地支之間的衝突會引發短時間快速下

挫，溫和下跌之後，這一年餘下時間將迎來緩慢反彈，然後在冬季收官時奮力一搏。



＊看好旅遊、物流航運行業＊



「吉」的行業方面，報告指這一年水在八字圖上是絕唱，水相關行業春季和秋末看起來表現

最佳。年末旅遊與交通將崛起，而物流、航運與貿易整個春季都有良好狀態。相反屬土的行業如

建築業只能勉強度日，但下半年稀有寶石、皮革和陶瓷製品等領域會及時改善。

至於屬木的醫藥、製衣、乃至宗教手工藝品類，將於４月、５月春季靜寂一段時間，隨後於

夏初見頂。化妝品、玩具到心理醫生、美容和整形外科等行業屬火，則在春末和夏末見頂。石油

與電訊行業料年終時疲軟，但明年會有起色。屬金的律師、法院、調解公司會暢旺、銀行和其他

金融機構有不錯表現，拍賣行和私營企業評估人員也是日程滿滿。

至於房地產市場的「牛年」贏家，將會在九龍、港島及東北面；「牛」年全港吉運方位有正

西、正中、正南；平運方位有西南、正北、正東、東北；凶運方位有西北、東南。（ｈｙ）

