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27/01/2021 16:23

外匯基金去年投資收入１９７８億元，按年跌２４﹒６％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》金管局公布，去年外匯基金錄得投資收入１９７８億元，按年
跌２４﹒６％。當中，債券投資收益９２５億元，香港股票收益４０億元，海外股票收益６９０
億元，其他投資收益２２７億元，外匯投資９６億元。
　　去年支付予財政儲備的款項為３２６億元，支付予政府基金及法定組織的款項為１１５億元
。而長期增長組合自２００９年開始至２０２０年９月底的內部回報率年率約為１２﹒５％。
（ｓｋ）

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