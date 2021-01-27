外匯基金去年投資收入１９７８億元，按年跌２４﹒６％

《經濟通通訊社２７日專訊》金管局公布，去年外匯基金錄得投資收入１９７８億元，按年
跌２４﹒６％。當中，債券投資收益９２５億元，香港股票收益４０億元，海外股票收益６９０
億元，其他投資收益２２７億元，外匯投資９６億元。
去年支付予財政儲備的款項為３２６億元，支付予政府基金及法定組織的款項為１１５億元
。而長期增長組合自２００９年開始至２０２０年９月底的內部回報率年率約為１２﹒５％。
（ｓｋ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|中國故事27/01/2021
《神州經脈》上月工業企業利潤增兩成 滬綜指悶升 A場成交轉淡
|剖析天下27/01/2021
【脫歐滿月】英國護照排名反升 倫敦人口罕現下降惟房價飆
|財經熱話27/01/2021
【風水指數】中信里昂：牛年恒指8月見頂回吐 看好旅遊物流業
|剖析天下27/01/2021
【脫歐滿月】貿協難掩金融業「硬脫歐」 「等效」談判勢難啃
|財經熱話27/01/2021
【B仔回吐】黃志陽:生科股獲利回吐正常 前景仍佳望跑贏大市
|FOCUS27/01/2021
【FOCUS】同「散」不同命 痛擊沽空VS未賭先輸
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰