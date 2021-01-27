外匯基金去年投資收入１９７８億元，按年跌２４﹒６％

《經濟通通訊社２７日專訊》金管局公布，去年外匯基金錄得投資收入１９７８億元，按年

跌２４﹒６％。當中，債券投資收益９２５億元，香港股票收益４０億元，海外股票收益６９０

億元，其他投資收益２２７億元，外匯投資９６億元。

去年支付予財政儲備的款項為３２６億元，支付予政府基金及法定組織的款項為１１５億元

。而長期增長組合自２００９年開始至２０２０年９月底的內部回報率年率約為１２﹒５％。

（ｓｋ）

