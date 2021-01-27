林鄭月娥以視像方式述職，習近平慰問被美國制裁香港官員

《經濟通通訊社２７日專訊》特首林鄭月娥今日以視像方式，向國家主席習近平、總理李克

強述職。據中央電視台新聞聯播報道，習近平表示，中央政府全力支持香港特區政府抗擊疫情，

大家要堅定信心，團結抗疫，祖國永遠是香港的堅強後盾，眼前的困難一定能夠戰勝。

習近平向香港全體居民表示誠摯慰問，指出疫情持續一年多，為世界帶來嚴重衝擊，香港作

為高度開放的國際城市，所受的影響比較大，香港爆發第四波疫情，對市民的安全及健康造成較

大威脅，為工作和生活造成許多困擾，自己很關心及很擔憂。

習近平又表示，一國兩制要行穩致遠，要始終堅持愛國者治港，中央對特區的全面管治權才

能有效落實、憲制秩序才能有效維護、香港的深層次問題才能有效解決。習近平又請林鄭月娥，

轉達他對遭到美國無理制裁的香港有關官員的慰問。

習近平讚揚林鄭月娥立場堅定、敢於擔當、有愛國情懷，中央對她和特區政府的履職表現充

分肯定。林鄭月娥就感謝中央對香港的關心及支持，指自己將帶領管治團體竭盡所能，無畏無懼

克服困難，讓香港重新出發，邁步向前。

另外，李克強今早在中南海紫光閣，分別聽取林鄭月娥，以及澳門特首賀一誠的述職報告。

國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍等也有出席。（ｂｉ）

