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即市新聞

27/01/2021 12:17

《真知灼見－溫灼培》昨天外圍的兩個重點

　　《真知灼見》昨天（２６日），市場上有兩個值得留意的因素。一個來自美國，另一個來自
新西蘭。先看美國。昨晚民主黨正式於美國國會提出要把美國每小時最低工資提升到１５美元。
回憶對上一次美國提升最低工資，已是２００９年。現時美國每小時最低工資為７﹒２５美元；
一點必須理解，把最低工資推上１５美元，是拜登的競選承諾，相信他是事在必行。假如真能把
最低工資一次過推升到１５美元，可想像將會對美國通脹帶來大幅增加。至於推升最低工資後，
由於美國人的工資更高，料使生產線更難搬回美國，拜登的「美國貨」夢料將更難達到。與此同
時，增加最低工資亦可增加美國人消費力，這對東亞及南美生產商反而有利。
　

＊中國新西簽進階版貿協＊

　　反觀新西蘭。周二（２６日），中國與新西蘭簽署了進階版的貿易協議。根據該協議，使現
時接近９９％的新西蘭輸往中國出口，包括木材、紙業、海產及奶類食品等，將可降低甚至豁免
關稅；當中的海關簽證亦將會被簡化。除了貨品輸往中國得到便利外，新西蘭的服務業，當中包
括航空業、金融及教育等日後也可打進中國市場。作為「回報」，新西蘭將要發出更多簽證給予
中文教師到當地教學，以及放寬中國導遊於當地工作。這份協議，現還等待新西蘭國會通過。

＊協議或利淡澳洲＊

　　整個協議對新西蘭相當有利，但對誰不利？或許是澳洲。澳洲的最主要出口是鐵礦石及煤；
當然這兩項出口新西蘭是絕對無法取締，但如木材、紙業及魚業等，新西蘭是有能力取締澳洲，
特別是魚業。新西蘭與澳洲海域相近，當中國拒絕進口澳洲海產，而又與新西蘭簽署加強版自由
貿易協議，這會打壓澳洲魚業同時助長了新西蘭魚業。就近日交叉盤上所見，新西蘭兌澳元匯價
明顯走強，這實在並非無因。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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