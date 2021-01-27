《真知灼見－溫灼培》昨天外圍的兩個重點

《真知灼見》昨天（２６日），市場上有兩個值得留意的因素。一個來自美國，另一個來自

新西蘭。先看美國。昨晚民主黨正式於美國國會提出要把美國每小時最低工資提升到１５美元。

回憶對上一次美國提升最低工資，已是２００９年。現時美國每小時最低工資為７﹒２５美元；

一點必須理解，把最低工資推上１５美元，是拜登的競選承諾，相信他是事在必行。假如真能把

最低工資一次過推升到１５美元，可想像將會對美國通脹帶來大幅增加。至於推升最低工資後，

由於美國人的工資更高，料使生產線更難搬回美國，拜登的「美國貨」夢料將更難達到。與此同

時，增加最低工資亦可增加美國人消費力，這對東亞及南美生產商反而有利。





＊中國新西簽進階版貿協＊



反觀新西蘭。周二（２６日），中國與新西蘭簽署了進階版的貿易協議。根據該協議，使現

時接近９９％的新西蘭輸往中國出口，包括木材、紙業、海產及奶類食品等，將可降低甚至豁免

關稅；當中的海關簽證亦將會被簡化。除了貨品輸往中國得到便利外，新西蘭的服務業，當中包

括航空業、金融及教育等日後也可打進中國市場。作為「回報」，新西蘭將要發出更多簽證給予

中文教師到當地教學，以及放寬中國導遊於當地工作。這份協議，現還等待新西蘭國會通過。



＊協議或利淡澳洲＊



整個協議對新西蘭相當有利，但對誰不利？或許是澳洲。澳洲的最主要出口是鐵礦石及煤；

當然這兩項出口新西蘭是絕對無法取締，但如木材、紙業及魚業等，新西蘭是有能力取締澳洲，

特別是魚業。新西蘭與澳洲海域相近，當中國拒絕進口澳洲海產，而又與新西蘭簽署加強版自由

貿易協議，這會打壓澳洲魚業同時助長了新西蘭魚業。就近日交叉盤上所見，新西蘭兌澳元匯價

明顯走強，這實在並非無因。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

