《保險睿見－謝佩蘭》全新健康計劃，保障現在和未來無限種疾病

《保險睿見》踏入新的一年，身體健康相信是很多人的首要新年願望。然而新型病種及新式

治療方法的湧現，為市民的長遠健康規劃及保險賠償預算增添了未知數。有見及此，有保險公司

特別推出一個創新產品，提供全港首創「一套賠償準則，保障無限種疾病」的嶄新理賠概念，保

障現在以至未來的無限種疾病，包括未知疾病及受傷，同時還照顧到因疾病或受傷引至的「殘廢

」對客戶日後生活的影響，為客戶提供更全面的保障。計劃客觀及創新的賠償計算方式，讓客戶

可以清晰及全面地掌握治療過程的預算，帶給客戶最大的安心。



＊客戶最關注的問題＊



一旦患病，除了要面對健康挑戰，不少市民亦會擔心醫療費用及長期護理開支會為生活帶來

經濟壓力。首先，大家會擔心疾病是否受保。事實上，過去５０年全球已經發現約４０種新型傳

染病，從寨卡病毒、豬流感、ＳＡＲＳ到最近的２０１９冠狀病毒病等，這些新型病種的出現都

加深了大家這方面的憂慮。而隨著醫療科技的進步，新型治療方法不斷湧現，治療費用也會相應

昂貴，因此大家也會擔心一些較新、較先進的治療方法是否屬受保範圍，以及費用會否超出預算

等。此外，嚴重受傷及部分嚴重疾病可能因不符合危疾定義，而未能納入危疾保障範圍。而一些

疾病及受傷更會有機會須要長期護理的情況，可能會對生活造成一定的經濟負擔。



＊推出創新產品回應客戶期望＊



為回應這些客戶所關注的問題，該創新計劃透過全港首創的「一套賠償準則，保障無限種疾

病」特色，保障現在以至未來的無限種疾病，同時將「殘廢」因素對病人日後生活的影響亦納入

評估範圍，讓客戶獲得更全面的支援。

計劃按手術、治療、嚴重住院及殘廢的嚴重程度作出評估，透過創新的４Ｘ３分數表，和４

個計分步驟，計算出賠償金額。過程引入客觀評估因素，當中的手術類別主要是依照自願醫保計

劃＋的手術表去評估，更清晰和具高透明度，讓客戶可以清晰及全面地掌握治療過程的預算。

由於賠償金額和醫療程序的嚴重程度以及與對生活的影響掛勾，醫療情況越嚴重，賠償額便

越高，為客戶提供有力的支援。若受保人被評估為極嚴重的情況，賠償最高可達１６０％保額。



＊及早部署，活出「健康長久好生活」＊



隨著香港人越來越長壽，要保障長遠的生活質素，有一個周全的健康規劃非常重要。該創新

計劃可以為客戶填補現有醫療及危疾保障缺口，與醫療及危疾計劃組成一個健康保障鐵三角，為

客戶提供經得起時間考驗的全方位保障，從而幫助大家及早造好部署，無論現在和未來都可活出

「健康長久好生活」！

客戶現投保更可享多重優惠，包括於推廣期內成功投保可享１２個月保費回贈。此外，為協

助客戶面對２０１９冠狀病毒病的挑戰，若該計劃的受保人在香港╱澳門首次因確診２０１９冠

狀病毒病，而在香港╱澳門入住深切治療病房１天或以上，即可額外獲得一筆過１０萬港元╱澳

門幣的深切治療病房保障。



＊兩項窩心措施為客戶護航分憂＊



此外，該保險公司更宣布推出兩項窩心措施，在新常態下為客戶護航及分憂。由於大家對傳

染病高度的關注，該保險公司已預留總賠償額達一億港元╱澳門幣為合資格客戶及受保家屬，提

供「免費疫苗副作用防護保障」，包括在香港或澳門境內接種的最新２０１９冠狀病毒病疫苗、

季節性流感疫苗、乙型肝炎疫苗等香港及澳門之認可疫苗。客戶無須登記，便可自動享有免費保

障。

同時，鑑於現時充滿挑戰的經濟狀況，該保險公司更特別為指定計劃的客戶自動提供「失業

延繳保費惠益」。若合資格保單持有人於基本計劃的保費繳付期期間非自願性失業，將會獲得「

失業延繳保費惠益」，保費繳付寬限期將會由３１天延長至一年，希望可以紓緩客戶短期的經濟

壓力，讓客戶可繼續規劃長線儲蓄及財富增值。

《友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

