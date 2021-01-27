港股波動好淡爭持，全日跌９３點收２９２９７，科指挫１５９點

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股指數微跌，恆指今早受油股帶動下高開１６５點報

２９５５６點，惟科技股跌勢加劇帶動港股倒跌，早段曾見２９１９４點全日低位，隨後因阿里

（０９９８８）、匯控（００００５）帶動再度抽升。午後港股再度轉跌，由吉利

（００１７５）領跌藍籌，收跌５﹒０９％，報３１﹒７元。最終恆指全日收報２９２９７點，

跌９３點或跌０﹒３２％，失守十天線（２９３７６點）。國企指數報１１６５１點，跌４４點

或跌０﹒３８％。恆生科技指數報９８０７點，跌１５９點或跌１﹒６０％。主板成交

２５５１﹒２５億元，較上日減８﹒５％。

Ａ股兩市倒升，上證綜合指數報３５７３點，升３點或升０﹒１１％；深證成份指數報

１５４１３點，升６１點或升０﹒４０％。兩市成交達９２３１．４８億元人民幣，較上日減

９％。

重磅股個別發展，匯控升１﹒３％，報４２﹒７５元；騰訊（００７００）則走低

２﹒３７％，報７０１﹒５元；港交所（００３８８）跌０﹒７８％，報５０９元；友邦

（０１２９９）軟０﹒９４％，報９９﹒７５元。



＊中國大力發展５Ｇ今年擬建６０萬基站，中電信升近６％＊



內地工信部指將持續深化５Ｇ網絡建設部署，今年計劃新建５Ｇ基站６０萬個。電訊股今日

終現升勢，中電信（００７２８）升５﹒５６％，報２﹒２８元；中移動（００９４１）升

５﹒２７％，報４７﹒９元；京信通信（０２３４２）揚升４﹒２６％，報２﹒４５元；鐵塔

（００７８８）升３﹒５４％，報１﹒１７元；筆克（００７５２）走上０﹒８％，報１﹒２６

元；中興（００７６３）升１﹒０９％，報２３﹒１元。

ＭＳＣＩ和富時羅素將中海油（００８８３）剔除出部分指數系列的決定今日生效，中金公

司則指如中海油股價出現大幅波動，建議長期投資者加倉。而油股今日表現積極，中海油服

（０２８８３）可領跑行業升６﹒３７％，報９﹒３５元；三桶油中，由中海油（００８８３）

領跑揚升６﹒０５％，報８﹒０６元；中石油（００８５７）走上﹒０７％，報２﹒４６元；中

石化（００３８６）升１﹒６％，報３﹒８２元；而聯合能源（００４６７）則升２﹒５％，報

１﹒２３元。

光伏經過連日升勢後現回吐，其中跌勢最多為陽光能源（００７５７），跌１３﹒２４％，

報０﹒５９元；水發興業（００７５０）跌７﹒５６％，報１﹒５９元；協鑫新能源

（００４５１）跌８﹒８９％，報０﹒４１元；卡姆丹克（００７１２）跌７﹒５３％，報

０﹒８６元；新特能源（０１７９９）跌８﹒８２％，報２４﹒８元。惟彩虹新能源

（００４３８）可逆市飆升４６﹒９３％，報２﹒６３元。



＊仍有內地客出境賭博賭股齊揚，新濠揚近３％＊



文化和旅遊部公布，由於中國遊客仍有出境賭博的情況，該部門將於近期採取第二批旅遊目

的地「黑名單」舉措，加強對中國公民前往「黑名單」地區的旅遊限制。惟賭股今日仍揚升。新

濠（００２００）揚２﹒５１％，報１３﹒８６元；而銀娛（０００２７）升２﹒４４％，報

６０﹒９５元；澳博（００８８０）走上２﹒４９％，報８﹒６５元；金沙（０１９２８）升

１﹒３％，報３１﹒１元；美高梅（０２２８２）升１﹒２３％，報１１﹒４８元。

車用晶片短缺問題打擊車廠產能。而有消息指即使晶片代工商開始為汽車晶片擴大產能，汽

車晶片產量最快也要第三季才開始增加，意味車晶片短缺情況還要持續一段時間。雖然有消息指

，上海將發文加快電動車發展，今日汽車股普軟，五菱（００３０５）跌７﹒２％，報２﹒１９

元；長汽（０２３３３）軟６﹒２４％，報２６﹒３元；恆汽（００７０８）跌５﹒５２％，報

４１﹒９元；吉利（００１７５）走低５﹒０９％，報３１﹒７元；敏實（００４２５）跌

４﹒１５％，報３７元。而有傳比亞迪（０１２１１）將於２０２２年推出新能源高端品牌，惟

今日仍走低２﹒８３％，報２５４元。

生科股全線回吐，其中跌勢最強為康希諾（０６１８５）跌９﹒４７％，報２５８元。嘉和

生物（０６９９８）跌７﹒８３％，報２１﹒２元；歐康維視（０１４７７）走低６﹒５４％，

報２５元；康方生物（０９９２６）挫６﹒３１％，報５２元；啟明醫療（０２５００）跌

６﹒０３％，報８４﹒２元；沛嘉醫療（０９９９６）走低４﹒９％，報２８﹒１５元。

另外，有消息指國藥集團（０１０９９）牽頭的一個財團計劃收購港股上市公司中國中藥

（００５７０），估計至少為３３億美元。國藥Ｈ股現價升５﹒１９％，報１９﹒８８元；中國

中藥中途停牌，停牌前升６﹒７％，報４﹒３元。（ｊｃ）

