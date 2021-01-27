《鍾之日記》北水轉撐制裁股，中海油中移齊漲

《鍾之日記》１月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



香江魚缸昨日（２６日）經歷急吐後，今日期指結算前夕繼續表現反覆，恆指高開１６５點

，曾彈２４５點，惟科技股跌勢加劇帶動港股倒跌，早段曾見２９１９４點全日低位，隨後因阿

里（０９９８８）、匯控（００００５）帶動再度抽升。午後再度轉跌，吉利（００１７５）領

跌藍籌，收挫５％；恆指最終全日收報２９２９７點，跌９３點或跌０﹒３２％，今年以來首次

失守十天線（２９３７６點）。主板成交２５５１﹒２５億元，較上日減８﹒５％。

有消息指國藥集團牽頭的財團計劃私有化中國中藥（００５７０），交易估計至少為３３億

美元。國藥集團為中國中藥的最大股東，第二大股東為平保（０２３１８）、第三大股東為中國

中藥董事總經理王曉春，三大股東共持有４９﹒４％股份。消息指，該財團計劃以每股至少

５﹒１元收購中國中藥，較過去１個月的每股平均價３﹒８３元溢價約３３％。中國中藥中途停

牌，停牌前升６﹒７％，報４﹒３元。國藥集團旗國藥控股（０１０９９）收漲５％。



＊工業企業利潤數據報喜，Ａ場好淡爭持小升＊



內地去年１２月規模以上工業企業實現利潤總額同比大增２０﹒１％，增速比１１月份加快

４﹒６個百分點。去年全年規模以上工業企業實現利潤總額６﹒４５萬億元人民幣，同比增長

４﹒１％。工業企業利潤數據強勁，顯示中國經濟持續復甦，統計局工業司高級統計師朱虹解讀

指，企業利潤逐季回升，單月連續７個月較快增長。製造業快速走出新冠疫情谷底。

Ａ股全日悶市，金融股反彈惟白酒股續拖累，滬綜指全日好淡爭持，全日終升０﹒１１％，

報３５７３﹒３４點，深成指揚０﹒４％，惟科創５０指數顯著挫１﹒３６％。兩市全日成交

９２３２億元人民幣，結束連續四日成交破萬億的趨勢，按日收縮９％。



＊北水輪流炒制裁股，中金籲加倉中海油＊



港股經歷上日大幅調整後，近期主導市場的北水今日「重開水喉」部署，南向資金繼周一

（２５日）後淨流入再次超過２００億元。恆指表現最好的是依次是中海油（００８８３）、中

移動（００９４１），雙雙是受美國投資禁令影響的公司，而兩股的最大淨買入的券商均由經港

股通（滬）券商中國投資信息公司、港股通（深）券商中國創盈市場服務公司以壓倒性包辦。

中金公司認為，ＭＳＣＩ和富時羅素將中海油剔出的決定１月２７日生效，事件風險已基本

反映在近期的交易中，而公司的基本面、生產和經營並未改變，考慮到ＥＴＦ的潛在調倉，如果

股價出現大幅波動，建議長期投資者加倉。

中海油收市漲６﹒１％，報８﹒０６元；其餘「兩桶油」同樣造好，中石油（００８５７）

升２﹒１％，中石化（００３８６）亦揚１﹒６％。

中國廣電與中移動昨日簽署「５Ｇ戰略」合作協議，正式啟動７００ＭＨｚ ５Ｇ網絡共建

共享。摩通和野村發研報稱對此感到正面，分別予「增持」及「買入」評級。野村認為，在中國

的數字化趨勢、強勁的５Ｇ用戶增長和新興業務的強勁需求的幫助下，三家電信營運商已從疫情

大流行的影響中恢復，另予中聯通（００７６２）「買入」評級，中電信（００７２８）「中性

」評級。

中移動擺脫五連跌，全日抽升５﹒３％；聯通漲３﹒１％，中電信更升５﹒６％。艾伯科技

（０２７０８）獲國家工信部頒發的電信設備進網許可證，刺激該股走高６％。



＊房貸利率傳上行，惟城商行跌幅顯著＊



商業銀行房貸放款遭限後，房貸利率出現上調趨勢。據報廣州四大行房貸從今日起全線漲價

，工農中建四大行的首套房貸利率調整為貸款報價利率（ＬＰＲ）＋５５點子，二套房貸則為

ＬＰＲ＋７５點子。此前則是首套房利率為ＬＰＲ＋４０點子，二套房ＬＰＲ＋６０點子。

人民銀行和銀保監去年末聯合出台新規，對銀行業涉房貸款集中度制定指標上限，綜合考慮

銀行業金融機構的資產規模、機構類型等因素，分檔設置房地產貸款餘額佔比和個人住房貸款餘

額佔比兩個上限。今年以來，銀行暫停房貸放款的消息陸續有來，廣東、上海、天津、北京、江

蘇等地多家銀行表示１月個人房貸額度緊張。

中國銀行（０３９８８）全日升１﹒５％，工商銀行（０１３９８）升０﹒８％，建設銀行

（００９３９）及農業銀行（０１２８８）則無升跌。

此外，據《證券時報》旗下網媒報道，監管部門再對互聯網存款業務進行窗口指導，多家互

聯網平台於本周一（２５日）晚上集體關閉互聯網存款產品購買入口，意味著不止是新用戶，如

今連存量用戶都不能申購互聯網存款，報道指涉及的互聯網平台包括支付寶、京東金融、滴滴金

融及天星金融等。部分中小銀行股跌幅顯著，瀘州銀行（０１９８３）瀉７﹒４％，天津銀行

（０１５７８）跌２﹒５％，甘肅銀行（０２１３９）走低１﹒５％，貴州銀行（０６１９９）

跌１﹒２％。



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